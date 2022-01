Quién es la Miss Universo que tuvo un romance con Guillermo Andino en 1991 y qué fue de su vida

Guillermo Andino y Mona Grudt, Miss Universo de 1990, tuvieron un breve romance

Está en la televisión desde que tiene 18 años y, desde ese momento, se convirtió en una de las figuras públicas más reconocidas del periodismo argentino. Así, sus relaciones amorosas obtuvieron equivalente cobertura mediática a lo largo del tiempo: Carolina Prat, María Carámbula, Cecilia Caramelito Carrizo, Karin Cohen. Hablamos, claro, de Guillermo Andino.

Sin embargo, dentro de su historial hay un particular romance del que poco se sabe: su noviazgo con la Miss Universo de 1990. Andino tuvo una fugaz relación con Mona Grudt, nacida en Noruega.

Se sabe: Miss Universo es el título que otorga el célebre concurso de belleza femenina internacional, que se celebra todos los años desde 1952 y en el que se juzga la elegancia, la personalidad, el porte, la comunicación y la seguridad de las candidatas, las cuales provienen de distintos puntos del globo. Mona fue coronada el 15 de abril de 1990, en una ceremonia realizada en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

Mona Grudt con la corona de Miss Universo, en 1990 (George Rose/Getty Images)

Guillermo y Mona se conocieron en Buenos Aires un año después de que ella haya sido coronada. La modelo noruega vino al país por cinco días para ser jurado del concurso Miss Argentina, del cual Nelly Raymond era su anfitriona histórica y quien tenía los derechos. Fue transmitido por Canal 9, emisora en la que el joven Andino era su conductor estrella (en ese momento tenía 23 años y encabezaba el recordado noticiero Nuevediario) y, por ende, fue el presentador televisivo del evento.

Testigos de la época recordaron ante Teleshow que el certamen se grabó a mitad de semana y que se emitió el sábado siguiente. Que Andino y Grudt congeniaron luego de entrevistar, en inglés, a la Miss Argentina (la salteña Mónica Senra). Que luego de la ceremonia, Raymond invitó a todos a comer al restaurante Happening, en la costanera norte de la Ciudad de Buenos Aires, y tras la cena, Mona pidió que la lleven a bailar. La comitiva fue a la célebre New York City y fotógrafos de las revistas Gente y TV Guía captaron a la incipiente pareja divirtiéndose en la noche porteña.

Ella estaba hospedada en el hotel Alvear y Andino, todo un caballero, la acompañó. Luego compartieron algunos almuerzos y cenas más, también una navegación en el Delta, invitados por Nelly Raymond. Pero todo quedó ahí: después de una despedida que incluyó un ramo de flores, Guillermo y Mona se vieron y se hablaron por última vez en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde ella partió a su Noruega natal.

La sorpresa de Mona Grudt al convertirse en Miss Universo en 1990 (Foto: Instagram)

Mona nació el 6 de abril de 1971 en Stjørdal, una pequeña ciudad de la provincia de Trøndelag que está ubicada a poco más de 500 kilómetros de Oslo, la capital noruega. Modelo de profesión, se convirtió en la primera (y hasta ahora, única) mujer noruega en obtener el título de Miss Universo, tras su coronación hace casi treinta y dos años.

Durante su reinado, Grudt participó en un episodio de la serie estadounidense Santa Barbara (en 1990) y también de Star Trek: The Next Generation (en el capítulo “Identity Crisis”, emitido a comienzos de 1991). En la televisión de su país también participó de diversos programas, destacándose por la conducción de la versión local del certamen Next Topmodel (en 2011) y siendo concursante en el Dancing With The Stars noruego (por estas tierras, más conocido por su traducción Bailando por un Sueño).

En marzo del 2021, Mona Grudt se casó con el islandés Bjørgvin Thorsteinsson. La fiesta se celebró en octubre pasado (Foto: Instagram)

También incursionó en el periodismo: entre de 1996 y 2014 fue editora de la revista noruega Ditt Bryllup (Tu Boda, en español), una revista especializada en todo aquello que gira en torno al matrimonio. Además del modelaje, esa parece ser su especialidad: suele conducir charlas y eventos sobre la cuestión e incluso lleva adelante un canal de YouTube especializado, en el que da diversos consejos que van del vestido de novia hasta el ramo, los anillos y la ceremonia.

Esto también se trasluce en su vida personal, ya que se casó tres veces: en 1995, poco después de su romance con Andino, se unió a Lasse Berre y tuvieron un hijo llamado Oliver. Se divorciaron en 1999, un año después de haber dado a luz. En 2005 formó su segundo matrimonio con el estadounidense Brody Bittrick y juntos fueron padres de Milla (nacida en 2008) y Bianca (en 2011). El divorcio llegó en 2014.

Mona Grudt hoy, a los 50 años (Foto: Instagram)

Un año más tarde, Mona conoció al islandés Bjørgvin Thorsteinsson, con quien se casó en secreto en marzo de 2021 luego de que él se lo propusiera repentinamente tras una noche en un lujoso hotel. “Todo es tan incierto debido a las innumerables restricciones por la pandemia. Pueden pasar años y días antes de que sea posible volver a celebrar una gran fiesta de bodas”, le había dicho Grudt a la prensa noruega al trascender la noticia. Finalmente, la celebración ocurrió a mediados de octubre del año pasado, hecho que la ex modelo definió como “el día soñado”.

“Primero me enamoré del exterior y luego descubrí que ella era aún más hermosa por dentro. ¡Pensé que era casi imposible! Encajamos muy bien juntos y tenemos mucha química. Mona es muy sensata, divertida, amable y cariñosa y, a veces, un poco traviesa”, la definió su actual marido en una entrevista.

Mona Grudt y su pequeña gatita Lizzie (Foto: Instagram)

Además de ser una apasionada del amor, en la actualidad Mona es cara de distintas marcas, tanto de productos capilares como de automóviles. También se muestra muy enamorada de Lizzie, una pequeña gata que es protagonista permanente de sus publicaciones y stories de Instagram.

SEGUIR LEYENDO: