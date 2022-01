El mal momento de Hernán Drago en Bienvenidos a Bordo: tuvo un percance con un participante

Laurita Fernández regresó a la televisión con la conducción del ciclo de Guido Kaczka, Bienvenidos a Bordo. El programa de El Trece continúa con sus clásicos juegos, entre ellos el de las comidas, donde los participantes presentan un plato, su especialidad, y se lo dan de probar al jurado.

Esta vez quien tuvo el privilegio de probar un exquisito plato fue Hernán Drago quien degustó una lasaña, solo que tuvo un pequeño percance que lo incomodó: ¡se quemó! Ante el inconveniente, el modelo se quedó sin palabras y no pudo seguir, lo que no le impidió volver a comer un bocado.

“Cuatro capaz tiene. Mirá que quema eh”, advirtió la cocinera quien señaló los ingredientes para acompañar el plato: “Tenés queso, crema, salsa fileto”. Mientras el jurado se disponía a probar el plato, elogió a la flamante conductora: “Qué lindo que estés acá”, le dijo, a lo que la bailarina agregó: “Gracias, me encanta estar acá con tu lasaña. Te llamo para mi cumple y que me hagas porque somos mil los Fernández”.

El accidente de Hernán Drago en Bienvenidos a bordo

De golpe, ambas mujeres levantan la cabeza y ven a Hernán Drago sufriendo: “Está caliente”. Entonces, como puede, él intenta explicar: “No se enfría nunca entre las capaz, recién ahora estoy disfrutando”. Sin poder tragar por lo caliente que estaba, Laurita lo reta: “No hables con la boca llena”.

La participante deseó en voz alta que el hecho de que él se hubiera quemado no le jugara en contra. Cosa que no ocurrió porque a pesar de que la comida estaba caliente, él siguió comiendo. La flamante conductora intentó soplar, pero dijo que le parecía “fuerte” soplarle en la boca, y entonces decidió apantallarlo con unos papeles. “No vas a poder chapar”, bromeó ella.

Incómodo por la quemadura pero contento del manjar que había probado, él elogió el plato: “¡Qué pedazo de lasaña que te trajiste! Es la lasaña más rica que comí en mi vida”. Decidido, sacó un 10 para la participante.

En los últimos días, Fernández se asombró con uno de los participantes que jugo en la puerta de los parecidos. “¡Ya sé quién es!”, sentenció apenas vio al concursante, y le consultó al locutor si ya había descifrado el parecido. Luego de comprobar con las azafatas Franchesca Cestaro, y Valentina Retamales que ellas también tenían en mente al mismo actor, se animaron a decirlo al unísono: “¡Robin Williams!”. Feliz por haber cortado la mala racha de no adivinar, la conductora festejó con saltos y un cántico de cancha: “Sí señora, lo adivinamos. ¡Dale campeón, dale campeón!”.

“A ver, quiero ver la foto, ¡es que es igual!”, le pidió a la producción, que inmediatamente proyectó la imagen partida para demostrar la similitud física. Después de una última participante que se presentó como la doble de Penélope Cruz, sobre el final del programa todos debatieron quién se merecía avanzar en la final de los parecidos. “A mí me da ternura Robin Williams, los cachetes, la sonrisa, no sé, ¿qué les parece? ¡Además de que es idéntico!”, sugirió Laurita, y luego de que coincidieran por mayoría el concursante resultó ganador.

La ex Bailando debutó como reemplazo de Guido el lunes pasado y seguirá al frente del ciclo de entretenimiento hasta el 8 de febrero, día en que Kaczka se reincorporará. En su primer día Fernández bromeó sobre la ausencia del conductor: “Pará, no está Guido. Guido dijo, si no llego arranquen. Arrancamos con todo”. Después de aclarar que se trataba de un merecido descanso, continuó: “Locutor, usted no se fue de vacaciones”. El hombre al mando del micrófono le aclaró: “No, me quedé con vos”. Agradecida, cerró la apertura con un agradecimiento: “Menos mal, tenía un miedo que se vaya usted también, ya estamos listos para jugar”.

