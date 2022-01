Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls irá a estudiar a Nueva York: ¿quién la acompañará y por cuánto tiempo?

Muna, la hija de Gastón Pauls y Agustina Cherri

“De tal palo... tal astilla” reza el famoso dicho popular y bien se puede aplicar a Muna, la hija de Gastón Pauls y Agustina Cherri quien es super parecida a los actores. Otro refrán dice que “Lo que se hereda no se roba”, y también aplica al caso de la nena de doce años que tiene más de medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram y deslumbra a la hora de cantar y bailar, como lo hacía su mamá a su edad, como protagonista de Chiquititas.

En las próximas semanas la joven artista dará un gran paso en su incipiente carrera: viajará a Nueva York a perfeccionarse y estudiar baile y canto. Asistirá a Go Broadway donde tendrá la posibilidad de, de la mano de Valentina Berger, directora del programa, estudiar con los mejores profesores de la Gran Manzana. Según pudo saber Teleshow, la acompañará su papá. El actor y conductor se Seres Libres, quien dio sus primeros pasos en la televisión en Montaña Rusa siendo también muy joven, aunque no tanto, estará con ella para apoyarla en el momento tan especial.

Gastón Pauls acompañará a Muna a Nueva York

El año pasado ya había cumplido otro sueño: había subido al escenario del Luna Park a cantar con Luciano Pereyra. “Parece un sueño pero no lo fue, y si lo pienso bien no podría ser de otra manera. Recuerdo hace 12 años atrás aquel recital, como los cientos que vi tuyos, te acompañé por todos lados, siempre juntos como amigos y familia compartiendo la vida. Pero ese concierto fue distinto, llegamos juntos al teatro, en tu camarín charlamos, reímos y me cuidaste como nunca, y sí, alguien crecía dentro mío, Muna estaba en camino.... La viste nacer, crecer, soñar, la aconsejaste, fuiste el primero en escuchar sus canciones, la guiaste y la guías en su camino. Hoy fue una noche mágica e inolvidable. Por primera vez pisó un escenario y fue en el Luna Park y de tu mano. Te amo amigo mío”, le escribió Cherri en las redes al cantante en ese momento.

Muna la hija de Gastón Pauls y Agustina Cherri

Con más de 600 mil seguidores en las redes sociales, Muna sube en Instagram videos de ella cantando, bailando y tocando el ukelele. Hace un tiempo sorprendió a los usuarios con un video de ella y su mamá cantando temas de Chiquititas, la exitosa novela de Cris Morena con que la protagonista de La 1/5-18 se consagró.

Muna y Agustina Cherri

Su mamá alguna vez habló de la incursión de su hija en los medios y comparó la actualidad con sus inicios, en Festilindo. “El problema es que cuando yo empecé no era como ahora, los medios no eran como en la actualidad ni había redes sociales. Hoy hay todo un mundo que me asusta más”, dijo. Y señaló que, al tener padres actores, la jovencita deberá lidiar con el mote de ser la “hija de”, más allá del talento que ella pueda demostrar. Aunque, obviamente, dejó en claro que tanto Gastón como ella la apoyan en su vocación.

Muna Pauls sorprendió con su voz

Este año, también viajarán con Muna artistas de Venezuela, Perú, España, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. “Estamos emocionados de retomar los viajes con todas las precauciones posibles. Broadway está 100% y manejando adecuadamente el contexto COVID, apuntamos a trabajar en la misma línea”, dijo la directora del programa que conecta a estudiantes, profesores y productores de todo el mundo.

Como ella, otros años habían viajado Franco Masini, Florencia Otero, Ángela Torres, Vida Spinetta, Karina la princesita, Facu Mazzei, Germán Tripel, Candela Vetrano y Emilia Attías.

