Wanda Nara se refirió a los rumores de mala relación entre Valentino López y Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi junto a su familia ensamblada

Temporada de escándalos y polémicas para la familia ensamblada que formaron Wanda Nara y Mauro Icardi, junto con los hijos que la empresaria tuvo con el ex futbolista Maxi López. Primero fue el affaire del jugador del PSG con la China Suárez, bomba que detonó la propia Wanda y que llego a los medios de todo el mundo. Luego fue la visita de la familia a Argentina, para celebrar las fiestas y que generó decenas de notas de color por sus canjes y sus dichos. Ahora, el nuevo rumor instalado es que uno de los hijos de Wanda tiene una mala relación su su marido.

Si bien desde que la pareja blanqueó su relación en medio de otro escándalo -López e Icardi eran amigos-, los hijos aceptaron a Mauro como parte de su familia y siempre se vieron imágenes jugando juntos en la pileta, a la pelota e incluso en actos escolares, demostrando la buena onda y armonía que reina entre todos. Pero desde que López comenzó a tener más contacto con los chicos se instaló el rumor de que Valentino, el mayor de los tres, se distanció un poco de Icardi. Incluso después del hecho que protagonizó con la China, del encuentro secreto en un hotel de París y de ver llorar a su madre, se dijo que el niño de 12 años estaba furioso.

Fue la mediática quien se encargó de aclarar la situación, a través de su cuenta de Instagram. Wanda habilitó la sección de preguntas para responder las inquietudes de sus seguidores y fue en ese espacio que la consulta se repetía.

“¿Por qué no publicás videos para que dejen de decir que Mauro tiene mala relación con Valen?”, finalmente compartió Wanda para poder dar respuesta a un rumor que cada día cobra más fuerza. “Me pasaría toda mi vida aclarando cosas, y creo que algunas son más que obvias”, aclaró restándole importancia al tema.

Mauro Icardi y Valentino, el hijo que la empresaria tuvo con Maxi López

Wanda también respondió preguntas sobre el resto de sus hijos y señaló en qué se parecen a ella. “¿Qué tienen de vos cada uno de tus hijos?”, le escribieron y ella respondió: “Valu mi sensibilidad, Coki mi manera de ver las cosas, Benchu muy de hacer amigos y grupos como yo, Francesca es mi reflejo e Isabella mi sentido del humor, mi personalidad está en ella muy fuerte”.

Hace unos días la mediática también fue noticia por un obsequio que le envió a su fan, Mariano de la Canal. Es que en su reciente visita a la Argentina, la hermana de Zaira se cruzó con el joven, hoy devenido en periodista, en la presentación del combate en el que el próximo 5 de marzo se enfrentarán el Chino Maidana y Yao Cabrera. Y, al verlo, no dudó en prometerle un regalo navideño. Algo que, pese a sus múltiples ocupaciones, finalmente cumplió.

El regalo millonario que Wanda Nara le envió a Mariano de la Canal

“Gracias por este regalito”, escribió de la Canal arrobando a la empresaria en una historia de Instagram, en la que se lo veía posando junto a una cartera de Christian Dior”. En diálogo con Teleshow, el fan explicó cómo sucedieron las cosas: “La movida fue así: yo me la encontré a Wanda en la última semana de diciembre en un evento y, ahí, estuvimos charlando un ratito. Entonces ella me dijo: ‘Tengo un regalito para vos, te lo voy a mandar para Navidad’. Yo le contesté: ‘Dale’. Y quedó ahí. De hecho, pasaron las fiestas y yo pensé que se había olvidado. Además, después se fue del país. Pero el viernes me llegó una cajita”.

El joven aseguró que se sorprendió al ver que Nara le había mandado una cartera de esa lujosa marca, de tamaño extra large, con un diseño exclusivo de color negro y bordado en tono blanco y azul. “Me quedé mudo. No tenía idea del valor, pero averigüé y cuesta más de tres mil dólares”, dijo de la Canal. Y no descartó la posibilidad de venderla, ya que según contó él no utiliza este tipo de accesorios.

SEGUIR LEYENDO: