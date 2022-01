Wanda Nara sorprendió a Mariano de la Canal con un regalo: “Cuesta más de tres mil dólares”

Mariano de la Canal recibió un regalo de Wanda Nara

Allá por el año 2007, cuando Wanda Nara daba sus primeros pasos mediáticos en el Patinando por un sueño, un llamativo personaje irrumpió en la tribuna de ShowMatch para alentarla. Se trataba de Mariano de la Canal, un muchacho que portaba una vincha con el nombre de la por entonces vedette y que lloraba al grito de: “¡Te amo Wanda!”. Algo a lo que ella, obviamente, agradecía.

Después, la ahora empresaria se alejó del mundo del espectáculo para casarse con Maxi López, con quien tuvo a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, y luego con Mauro Icardi, con quien tuvo a sus dos niñas, Francesca e Isabella. Sin embargo, el rostro de de la Canal lleno de lágrimas al ver a su ídola quedó grabado en el imaginario colectivo. A tal punto que, luego del affaire que el jugador de PSG tuvo con Eugenia La China Suárez, muchos de los seguidores de Nara decidieron subir fotos a sus redes lookeados como “el fan de Wanda”. Y él fue uno de los primeros en salir a apoyarla públicamente.

Así las cosas, en su reciente visita a la Argentina, la hermana de Zaira se cruzó con el joven, hoy devenido en periodista, en la presentación del combate en el que el próximo 5 de marzo se enfrentarán el Chino Maidana y Yao Cabrera. Y, al verlo, no dudó en prometerle un regalo navideño. Algo que, pese a sus múltiples ocupaciones, finalmente cumplió. “Gracias por este regalito”, escribió de la Canal arrobando a la empresaria en una historia de Instagram, en la que se lo veía posando junto a una cartera de Christian Dior.

Mariano de la Canal mostrando la cartera que le mandó Wanda Nara

“La movida fue así: yo me la encontré a Wanda en la última semana de diciembre en un evento y, ahí, estuvimos charlando un ratito. Entonces ella me dijo: ‘Tengo un regalito para vos, te lo voy a mandar para Navidad’. Yo le contesté: ‘Dale’. Y quedó ahí. De hecho, pasaron las fiestas y yo pensé que se había olvidado. Además, después se fue del país. Pero el viernes me llegó una cajita de parte de ella”, contó Mariano en diálogo con Teleshow.

El joven aseguró que se sorprendió al ver que Nara le había mandado una cartera de esa lujosa marca, de tamaño extra large, con un diseño exclusivo de color negro y bordado en tono blanco y azul. “Me quedé mudo. No tenía idea del valor, pero averigüé y cuesta más de tres mil dólares”, dijo de la Canal. Y no descartó la posibilidad de venderla, ya que según contó él no utiliza este tipo de accesorios.

El periodista, además, reveló cómo fue su encuentro con Wanda. “La vi regia, estupenda y divina. Aparte, como estaba yendo a laburar, estaba con la mejor de las ondas. No le toqué el tema de la separación, obviamente, porque no me pareció oportuno. Pero la noté súper bien. Me preguntó cómo andaba yo, que hacía tanto tiempo que no me veía. Y tuvimos una charla muy tranquila”, señaló.

Este sábado y luego de que saliera a la luz la noticia de por esa misma fecha Wanda había estado likeando las fotos de su pareja, el polista Bautista Bello, Sofía Jujuy Jiménez decidió difundir el mensaje que le envió la empresaria para tratar de evitar el escándalo. “Sofi, rarísimo los likes porque no lo conozco a tu novio ni los puse. Pero te lo quería decir, te mando un beso enorme”, fue lo que le escribió Nara a la modelo junto a un emojie de un corazón. Y ambas dieron por terminado el tema.

SEGUIR LEYENDO: