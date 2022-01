La palabra de Sergio Lapegüe y su esposa luego del robo en su casa: su reacción cuando vieron las imágenes y por qué no pueden regresar de México

La palabra de Sergio Lapegüe y su esposa tras el robo a su casa

“Estamos bien. Dolidos pero enteros”, fue lo primero que escribió Sergio Lapegüe en su Instagram cuando decidió romper el silencio luego de haber sufrido un robo en su casa: el fin de semana desvalijaron su hogar en Lomas de Zamora mientras él y su esposa, Silvia, se encuentran de vacaciones en México.

Desde allí, el matrimonio grabó un video para agradecer el cariño que recibió durante estos días en que ellos se tomaron un descanso de las redes sociales para poder asimilar lo sucedido. Así como también para acompañar a sus hijos Micaela y Elvis a la distancia. En tanto, aclararon que quisieron regresar a la Argentina pero que no pudieron cambiar los pasajes y que la única alternativa era haciendo escala en los Estados Unidos, pero que Lapegüe no puede ingresar allí por la vacuna. De manera tal que se quedarán en Costa Mujeres los días restantes y que pronto volverán a compartir fotos y videos de sus vacaciones, intentando recuperar la sonrisa.

“La plata va y viene. Lo material es solo eso, material. Se llevaron todos nuestros relojes, pero no nuestro tiempo. Gracias de corazón a todos por los mensajes cariñosos. Pronto volveremos a reír, a ser los que somos”, agregó el periodista en el posteo que acompañó con el video que grabó con su mujer, popularmente conocida como Bochi.

Cómo fue el robo a la casa de Sergio Lapegue (Video: TN)

“Hola, amigos. ¿Cómo están? Nosotros siempre acostumbrados a transmitir cosas divertidas y positivas. Estamos viviendo en medio de un shock después del robo a nuestra casa, de la invasión a nuestra casa -hizo la salvedad el conductor-, por parte de los cuatro o cinco delincuentes, no sabemos todavía, se está investigando. Esta es la primera comunicación que hacemos a través de nuestras redes”, dijo Lapegüe mirando a cámara.

Luego aclaró que sus hijos están bien. “Lo más importante”, señaló Bochi en su primera intervención en el video. “Lo material se recupera y si no se recupera no importa”, siguió él y su esposa volvió a aportar: “Es lamentable, pero no irremplazable”.

“Dentro de poco vamos a estar con nuestra familia”, agregó luego de contar por qué no pudieron regresar al país luego del episodio. Y agradecieron los mensajes y llamados que recibieron estos días desde que se hizo pública la noticia. Así como también a sus vecinos de Lomas de Zamora, en donde viven desde hace 50 años, que fueron quienes ingresaron a su casa y tomaron videos del interior. Al respecto, Sergio y Silvia definieron dichas imágenes como “impactantes”.

Sergio Lapegüe y su esposa viajaron a México de vacaciones: primero estuvieron en Playa del Carmen y luego a Costa Mujeres (Instagram)

“Lo que vamos a intentar, después de todo este proceso que hicimos de entender, de acompañar a nuestros hijos... una vez que ya pasó todo esto, vamos a intentar poder disfrutar del lugar en donde estamos y tratar de olvidarnos aunque sea un poquito de lo que pasó”, continuó Bochi sobre los días que aún les quedan de vacaciones en México, desde donde habían estado compartiendo divertidas fotos y videos en sus redes sociales antes del robo.

Antes de finalizar, el conductor hizo un repaso de su 2021. “Hemos tenido un año muy duro, de mucho trabajo, de muchos problemas de salud y familiares. Y nada va a hacer que puedan interrumpirse nuestras vacaciones de felicidad y amor”, aseguró. “Fue una pausa, pero vamos a seguir”, agregó su esposa hablando como si estuviera en un noticiero. Y Lapegüe concluyó, siguiendo el mismo tono: “Tras la pausa, venimos con más”, prometiendo que continuarán mostrando en sus redes los días que restan en México.

