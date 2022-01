Las fotos de la llegada del Chino Darín y Úrsula Corberó a Punta del Este para festejar el cumpleaños de Ricardo

La llegada del Chino Darín y Úrsula Corberó a Punta del Este (Foto: GM Press)

Este sábado en horas de la tarde, el Chino Darín y Úrsula Corberó llegaron a Punta del Este. La pareja fue recibida en el Aeropuerto Internacional Laguna del Sauce por el actor Ricardo Darín que este domingo está cumpliendo 65 años, motivo por el cual su hijo decidió llegar balneario uruguayo para compartir este día tan especial.

Si bien había presencia periodistica en el lugar, los Darín se limitaron a realizar declaraciones y dar mayores detalles sobre el presente que viven. Sin embargo, la actriz se mostró contenta al arribar a Uruguay, dijo que el viaje estuvo “hermoso” y hasta respondió una pregunta de índole personal cuando le preguntaron si está pensando en ser madre junto al Chino: “La verdad no suelo hablar mucho de eso”, contestó ante la consulta de un cronista de Farandula Show.

Ricardo Darín saluda en el Aeropuerto al Chino Darín y Úrsula Corberó

El Chino Darín y Úrsula Coberó llegaron a Punta del Este en la tarde del sábado

Ricardo Darín fue a buscar a su hijo y a su nuera

El abrazo entre los Darín, padre e hijo (Foto: GM Press)

A fines del 2021, la pareja aprovechó para esquiar y practicar deportes de nieve y se tomó varias fotos. Fue Roberto Failoni, Concejal de Comercio, Fomento, Deporte y Turismo del lugar, quien compartió las imágenes de la pareja en sus redes sociales y escribió: “Úrsula Corberó, la actriz española que interpretó a Tokio en la célebre serie de televisión La casa de papel, estuvo de vacaciones en Madonna di Campiglio para unos días de relajación en los esquís junto a su novio argentino Chino Darín. Un gran placer conocerla y saludarle del Trentino. Agradecimiento especial al maestro de esquí y guía Héctor”.

A principios de diciembre la ahora ex Casa de Papel estuvo en el programa de Jimmy Fallon, y se asombró de la popularidad que obtuvo gracias a su personaje en la popular ficción de Netflix: “Estaba en una fiesta de Año Nuevo en Uruguay con el Chino y con Ricardo Darín. De repente, todo el mundo me reconocía y me hablaba de Tokio. Le dije a mi novio: ‘Qué casualidad que todo el mundo que ve la serie esté en esta fiesta”.

Pero las demostraciones de fanatismo no se quedaron en una fiesta en Uruguay. Tiempo después Tokio en la ficción se encontró en un avión con Madonna y la cantante le dijo que amaba la ficción y que su personaje favorito de la serie era justamente el que ella interpretaba. La cantante le confesó que el de ella era su personaje favorito de la serie, le dio su teléfono y le envió un mensaje para advertirle de que se había olvidado el pasaporte en su asiento.

“Sólo quería decirte que soy una gran fan tuya, me encanta La Casa de Papel y ‘Tokio’ es mi personaje favorito”, le dijo la cantante de “Like a virgin”. “¿Bromeas, Madonna te dijo eso?”, agregó con sorpresa Jimmy Fallon. Continuando con la anécdota, Úrsula confesó que se quedó muda: “Intenté decir algo, pero no me salió ni una palabra”. Lo siguiente fue la pregunta de Madonna, “¿Sabés quién soy yo?”. “Claro que sé quién eres, eres ‘fucking’ Madonna”.

En septiembre, cuando se estrenó la primera parte de la última temporada de la ficción de Netflix, Úrsula contó cuánto le costaba dejar a su personaje: “Yo no he querido despedirme de Tokio. Un día dije, ‘no estoy capacitada para despedirme de Tokio’. Y no hace falta, porque si Tokio soy yo, ¿por qué no se queda dentro? Y vivimos juntas hasta que esté preparada para soltarla. De momento está aquí, todavía y por eso no te puedo decir si la echo de menos”.

