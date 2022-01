Jujuy Jiménez recibió un mensaje de Wanda Nara tras los likes de la empresaria a su novio

Jujuy Jiménez recibió un mensaje de Wanda Nara tras sus likes al novio de la modelo

La actitud de Wanda Nara había resultado, por lo menos, extraña. Recién reconciliada con Mauro Icardi, quien mantuvo un affaire con Eugenia La China Suárez que comenzó con un simple like en una foto de Instagram, la empresaria comenzó a stalkear la cuenta del novio de Sofía Jujuy Jiménez, el polista Bautista Bello. Y, en un gesto que en las redes se lee como una declaración de interés, le puso varios “me gusta” a publicaciones antiguas que encontró en el feed del muchacho.

Lo cierto es que, al descubrir esta interacción, Rodrigo Lussich habló en Intrusos de una venganza de Wanda para con el jugador del PSG, “La relación está terminada y ella está dispuesta a encarar el mundo y darse ciertos permisos”, comenzó diciendo el periodista. Y reveló que la hermana de Zaira Nara “elige fotos viejas” del joven de 31 años, que actualmente está de vacaciones junto a su novia en Punta del Este, y le pone like como “una señal de que está libre”.

Consultada por Teleshow, la modelo no esquivó el tema. “Me causó mucha gracias que salga esto ahora porque, en realidad, sucedió en diciembre. Yo estaba en Jujuy pasando Navidad con mi familia y Bauti me cuenta: ‘No sabés, qué gracioso, de repente veo muchos likes de Wanda y me pareció muy raro´. Él no entendía y yo pensé que me estaba jodiendo. Le dije: ´¿Qué buscará?’´. En un momento fueron varios likes seguidos y por eso le llamó la atención”, dijo Jiménez.

Y agregó: “Es como querer llamar la atención del otro, como un toque instagramero, pero nos reímos cuando nos contó. Fue raro, ni idea qué estará buscando, pero me reí y me pareció irrelevante. No sé por qué saltó esto ahora en enero, se ve que hay gente que investiga, no sé. Pero la verdad es que Bauti es una bomba, cualquier chica le puede dar like, no me genera celos porque sé quién soy, lo que tengo para ofrecer y desde dónde está construido nuestro amor”.

Lo cierto es que, para evitar que el escándalo llegara a mayores, Wanda decidió comunicarse directamente con Jujuy y le mandó un mensaje que la modelo decidió compartir con sus seguidores. “Sofi, rarísimo los likes porque no lo conozco a tu novio ni los puse. Pero te lo quería decir, te mando un beso enorme”, fue lo que le escribió la empresaria a la modelo, junto a un emojie de un corazón.

La charla de Wanda Nara y Jujuy Jiménez

“Wandi, me pareció rarísimo a mí también. Con Bauti no entendíamos”, fue la respuesta de la modelo, quien también le mandó un audio de 24 segundos y le aclaró que tenía “voz de Roberto” porque recién se estaba despertando. A lo que Nara le contestó que ella recién se estaba levantando de la siesta cuando vio “todo” lo que había salido publicado sobre el tema. Y agregó: “Vos sos una bomba”.

Para dejar todo aclarado, Jujuy decidió publicar el chat completo, en el que le agradece a la empresaria la deferencia de haberse comunicado con ella. “Que genia que me escribiste igual. Gracias en serio. Beso y abrazo enorme”, escribió. Y luego, junto a un texto que señalaba que “las mujeres juntas siempre seremos más fuertes”, subió a sus historias un video en el que decía: “Me encantó y me pareció un gran gesto de Wanda el de haberme mandado un mensajito. Por más que sea una boludez, creo que así es como se manejan y se resuelven las cosas”.

