Roxy Vázquez fue mamá: el tierno posteo que compartió de Pedro, su segundo hijo

Con una postal en sus redes sociales, la periodista Roxy Vázquez de 43 años anunció el nacimiento de su segundo hijo. Este sábado la comunicadora fue mamá de Pedro, su segundo hijo que nace fruto de la relación de pareja que mantiene con Julián y compartió en su Instagram Stories una dulce foto de su bebé mostrando uno de los piecitos.

“Estaba en los planes, tal vez se adelantó un poco. Siempre quise volver a ser mamá, porque ser mamá es lo que más me gusta. Y bueno, acá llegó”, había revelado la también conductora. “Él tiene 11 años y se lo tomó bien. Al principio se sorprendió y se puso un poco celoso, pero ahora está contento. Me pregunta cómo va a ser, le habla la panza... Está muy contento”, había declarado sobre cómo reaccionó Rocco, su primer hijo.

Los piecitos de Pedro, el segundo hijo de Roxy Vázquez

A modo de reflexión por el complicado panorama que todavía se vive por el coronavirus en la Argentina, Roxy resaltó que su embarazo en estas circunstancia es “una caricia al alma”. “La poquita gente que sabía se puso muy feliz. Sobre todo en este contexto en el que hablamos todos los días de cosas feas: contagios, muertes, falta de respiradores... Y la verdad es que esto es vida, algo que es todo lo opuesto a la muerte. Así que es algo hermoso”, consideró Vázquez teniendo en cuenta que transitó su embarazo en plean pandemia.

Recordemos que hace unos días, la periodista se mostró indignada en su cuenta de Twitter, en un día en el que la sensación térmica superó los 41 grados. “¡Gracias Edenor! Embarazada a días de parir y desde las 9 AM sin luz. Descompuesta mal. Las excusas de siempre… el calor. Y si, normalmente cuando hace calor solemos consumir más energía. Gracias por el infierno”, escribió indignada en su cuenta de Twitter, el martes pasado.

El tuit de Roxy Vázquez, indignada con el corte de luz

Inmediatamente, recibió el apoyo de algunos de sus seguidores, que se solidarizaron con ella y le comentaron que también sufren por la falta de luz. “Nos pasa a todes, no solo a las embarazadas, mi mamá tiene una enfermedad crónica y no tiene luz, también tiene/ tenemos motivos para padecer”, “Nuestro apoyo en tu protesta y reclamo. Ya nos pasó, teniendo un chiquito down, tener que estar 7 días sin luz y en verano. Una vergüenza argentina más que me moviliza, una vez más hacia la decisión de irnos. Con esto, no nos cuidan, como lo harían en otro país. Todo es sinónimo de ruina”, “Sin luz con un hijo electrodependiente”, fueron algunas de las respuestas de los internautas.

A principios de agosto, la conductora había anunciado al aire que estaba en la dulce espera de Pedro, su segundo hijo. “Hoy tengo una pluma especial. Están todos sorprendidos porque nadie sabe nada de lo que voy a decir: voy a ser mamá de nuevo”, dijo en esa oportunidad ante los aplausos de su compañeros. “No me hagan llorar, por favor se los pido”, acotó. Y cerró: “Estoy re contenta, re emocionada, feliz. Le mando un beso a Rocco, mi hijo, y al papá de la criatura”.

El último día de 2021, Vázquez había reaparecido en el canal de noticias. “La última pluma del año. Hoy reaparecí después de varios días. La ola de calor y la panzona no se llevan muy bien que digamos, pero pude compartir unos minutos con ustedes desde la pantalla de TN como siempre con el gran equipo “tempranero”. Brindo por un gran 2022 para todos. Que sea mejor, que nos encuentre con salud y amor. Por mi parte, esperando ansiosa la llegada de mi Pedro y celebrando ver crecer sano a mi principito Rocco que está enorme y hermoso”, escribió en su cuenta de Instagram. Y cerró: “Gracias por los mensajes, por la preocupación. Yo también los siento cerca. Gracias por las cosas lindas que me dicen. Es un enorme orgullo trabajar de lo que amo y encima tener esa devolución. ¡Buenas vibras para todos!”

