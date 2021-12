La increíble anécdota de Úrsula Corberó con Madonna en un avión y sus días en Nueva York con el Chino Darín

Úrsula Corberó y Madonna

En su paso por Estados Unidos Úrsula Corberó estuvo invitada al late night show de Jimmy Fallon, uno de los más vistos. Desde Nueva York, a donde la acompañó su novio el Chino Darín, la actriz que le da vida a Tokio en La Casa de Papel, contó entre otras cosas sobre su encuentro con Madonna y la fascinación de la reina del pop por la serie de Netflix que ella protagoniza.

Úrsula Corberó en Nueva York con el Chino Darín

Todo empezó cuando la española contaba que no podía creer el furor que había por su trabajo en el mundo y dio un ejemplo de una fiesta de Año Nuevo en Uruguay en el 2017 a la que asistió con su pareja y con su suegro, Ricardo Darín: “De repente, todo el mundo me reconocía y me hablaba de Tokio. Le dije a mi novio: ‘Qué casualidad que todo el mundo que ve la serie esté en esta fiesta”.

Pero las demostraciones de fanatismo no se quedaron en una fiesta en Uruguay. Tiempo después Tokio en la ficción se encontró en un avión con Madonna y la cantante le dijo que amaba la ficción y que su personaje favorito de la serie era justamente el que ella interpretaba.

Úrsula Coberó en el programa de Jimmy Fallon

“Sólo quería decirte que soy una gran fan tuya, me encanta La Casa de Papel y ‘Tokio’ es mi personaje favorito”, le dijo la cantante de “Like a virgin”. “¿Bromeas, Madonna te dijo eso?”, agregó con sorpresa Jimmy Fallon.

Continuando con la anécdota, Úrsula confesó que se quedó muda: “Intenté decir algo, pero no me salió ni una palabra”. Lo siguiente fue la pregunta de Madonna, “¿Sabés quién soy yo?”. “Claro que sé quién eres, eres ‘fucking’ Madonna”.

Parece que ambas pegaron tan buena onda que hasta se intercambiaron sus teléfonos y muy atenta a lo que pasaba, la cantante más tarde la escribió para ayudarla. “Al cabo de un rato recibí un mensaje de ella diciéndome que había olvidado mi pasaporte en el asiento pero que se lo había dejado a la azafata. Así que pude volar de regreso a casa gracia a Madonna”.

En septiembre, cuando se estrenó la primera parte de la última temporada de la ficción de Netflix, Úrsula contó cuánto le costaba dejar a su personaje: “Yo no he querido despedirme de Tokio. Un día dije, ‘no estoy capacitada para despedirme de Tokio’. Y no hace falta, porque si Tokio soy yo, ¿por qué no se queda dentro? Y vivimos juntas hasta que esté preparada para soltarla. De momento está aquí, todavía y por eso no te puedo decir si la echo de menos”.

“Gracias a La Casa de Papel mi vida ha cambiado en muchos sentidos, no te voy a engañar. Lo bueno es que mi entorno sigue siendo el mismo e intento siempre mantenerme al margen. Nuestro trabajo es muy intenso y cuando estamos rodando son muchas horas y cuando estamos haciendo promociones es mucha dedicación y tiempo… Yo creo que a mí me hace muy bien, para volver a la tierra, estar con mi familia, con mi chico, con mis amigos de siempre (…) Lo que más ha cambiado es que estoy viajando muchísimo. Desde que pasó lo que pasó con la serie a nivel internacional, antes de la pandemia, ese año, había viajado a 14 países diferentes en un año. Y ahí dije, eso sí es que te cambie la vida”, recordó.

