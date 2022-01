Cómo sigue la salud de Carlos Ferrara, el cronista de Telenueve que se desmayó durante una cobertura

Carlos Ferrara instantes antes de sufrir un desmayo (Captura El Nueve)

El mediodía de este jueves, durante la emisión de Telenueve, el cronista Carlos Ferrara asustó a todos. El movilero informaba desde el centro de testeos en el teatro Colón cuando se desmayó y cayó al piso boca abajo. Sobresaltado pero rápido de reflejos, el conductor del noticiero de El Nueve, Claudio Pérez cerró el tema desde el piso, comentando que estaba junto a un puesto médico, que pronto lo atenderían y pidió un corte.

Según compañeros del canal le contaron a Teleshow, el periodista fue trasladado rápidamente al hospital Ramos Mejía en el barrio de San Cristobal y está estable. “Le están haciendo una tomografía porque puede ser que venga por el lado cerebrovascular pero esta estable, signos vitales normales y satura bien”, explicaron y agregaron que “está mejor” aunque todavía no había precisiones concretas sobre su evolución.

Luego del susto inicial, empezaron a llegar buenas noticias en torno a la salud del periodista. Según pudo saber este medio, Carlos evolucionó de manera favorable. Está consciente, y de a poco fue recuperando el habla y reaccionando de manera positiva ante los estímulos. El periodista fue trasladado al sanatorio Los Arcos donde se le realizarán los estudios correspondientes. Lo que aún preocupa a los médicos es conocer las causas del desmayo, ya que los estudios rutinarios arrojaron resultados satisfactorios salvo un índice apenas elevado de azúcar, pero no a un nivel que justificara la pérdida de conocimiento.

El momento en el que el periodista Carlos Ferrara se descompone en vivo durante Telenueve (El Nueve)

De esta manera, la situación en torno a Ferrara empieza a tranquilizarse luego de la tensión que se vivió al mediodía durante la emisión de Telenueve. Al regresar del abrupto corte, Pérez explicó: “Lo primero que queremos decir es que estábamos esperando la confirmación de que lo estaban atendiendo. Tuvo una pequeña descompensación pero afortunadamente, ahí no más, a un minuto y medio, estaba gente del SAME que ya lo está atendiendo y controlando”.

En diálogo con este sitio, el conductor quien apenas terminó el noticiero fue a la institución médica a acompañar a su colega, agregó: “Está bien, lo están controlando, con una tomografía se descartó cualquier cosa grave y lo está acompañando el médico del canal. Me dice que no hay nada porque preocuparse, por suerte no es nada grave”. Aunque los médicos continúan revisándolo, el periodista ya reaccionó y se pudo poner en contacto con su familia para llevarles tranquilidad.

No es la primera vez que el propio Ferrara se convierte en noticia. En noviembre del 2020, mientras estaba cubriendo la despedida a Diego Maradona en la 9 de Julio, el cronista había resultado herido tras recibir un piedrazo que le ocasionó un corte en la ceja derecha luego de quedar en medio de los enfrentamientos entre la policía y los fanáticos. En aquel momento también lo había socorrido el SAME y trasladado al Hospital Argerich, aunque el hecho no requirió internación ni mayores cuidados.

De perfil bajo, incluso tiene su cuenta de Instagram cerrada para que la puedan ver solo sus amigos, se define en las redes como periodista y fotógrafo. “Contar historias es mi obsesión”, dice. Además, cuenta que le encanta viajar “para crecer” y que es actor. Aunque sin dudas, en su currículum lo más importante sea lo que dejó para lo último: “Esposo de Lorena y papá de Luz y Vera”. En sus cuentas, el periodista recibió cientos de mensajes de apoyo de sus afectos y de aquellos que habían visto la noticia y acudieron expresamente para dejarle un buen augurio.

SEGUIR LEYENDO: