Julieta Cardinali compartió fotos de Charo, la hija que tuvo con Andrés Calamaro, y sorprendió con el parecido

Julieta Cardinali, una mamá orgullosa de su hija

Dueña de un muy bajo perfil, poco se sabe de la vida privada de Julieta Cardinali. A fuerza de talento, construyó una sólida carrera actoral y solo brinda entrevistas cuando se destaca en algún proyecto laboral, como lo hizo a fines de octubre, cuando se estrenó Maradona, sueño bendito, serie en la que interpretó a Claudia Villafañe. Y, aunque es activa en las redes sociales, no había mostrado en el último tiempo fotos actuales de Charo, la hija que tuvo con Andrés Calamaro.

Sin embargo, con motivo de la celebración de sus 15 años, su orgullosa mamá decidió compartir postales de la adolescente y dejarle un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram. “Felices 15 años Charo de mi vida. Sos lo mejor, por lejos, que me pasó en la vida. Sos espectacular. Te amo con todo mi corazón”, le escribió junto a varias imágenes de su vida, algunas de cuando era apenas un bebé y otras de ahora, en las que sorprende el impactante parecido con la actriz. En tanto, en una de las fotos se puede ver a una pequeña Charo junto a su famoso padre, lo que denota la buena relación que quedó entre la ex pareja.

Las fotos actuales de Charo, idéntica a su mamá

Inmediatamente, el posteo se llenó de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacaron los de varios de sus colegas del medio: Verónica Lozano, Analía Franchín, Nancy Dupláa, Lali González, Griselda Siciliani, entre otras, destacaron la belleza de su hija. Incluso, Jazmín Stuart se sorprendió con su crecimiento: “Me acuerdo de Charito recién nacida en tus brazos y no lo puedo creer. Son tan hermosas. Feliz vida, Charo!!. Sos una mama increíble y te quiero con todo el corazón”.

Charo junto a su papá, Andrés Calamaro

Las fotos que compartió Julieta Cardinali de Charo cuando era pequeña

A principios de noviembre, en una íntima nota que realizó con María Laura Santillán para Infobae, Cardinali se había referido a la relación con su hija. “Qué cosa, las madres, las mujeres...Yo me considero una muy buena madre porque aprendí de una muy buena madre, tuve una base muy fuerte. Yo le dije a mi mamá ´si soy una cuarta parte de lo que vos fuiste conmigo, yo ya estoy feliz…´. Y ella me dijo ´lo vas a hacer porque aprendiste de mí´”. En ese sentido, había hablado sobre la particular etapa que está atravesando ella: “Acaba de empezar la adolescencia… ¿Se pueden devolver? Me pasa que todas las etapas tienen algo divertido, no soy tan nostálgica. Pero es cierto que la adolescencia es más cruel porque te dejan más de lado”.

Por otra parte, y teniendo en cuenta que comenzó su carrera a los 14 años, Julieta fue contundente sobre la posibilidad de que su hija trabaje en los medios: “Yo no la dejaría ni loca. Tengo la teoría de que mi mamá no supo decirme que no porque después lo sufrió. Pero salí bastante bien. No sé si no la dejaría a Charo”. Y definió la personalidad de la joven. “Escucha muy buena música, que tiene que ver con su papá. Tiene un oído muy refinado, y le gusta mucho la moda como la mamá. Es una mezcla y es muy personal al mismo tiempo. Tiene su impronta”, destacó.

Por último, se había referido a cómo logró rehacer su vida sentimental, ya que hace tiempo que está en pareja con un hombre al que prefiere mantener en el anonimato. “Yo vengo de una familia ensamblada y me enteré que era difícil de grande. De chica no lo sufrí. Uno es idealista, pero es difícil. Los caminos de las familias ensambladas... ¡Evitenló! No, mentira, es parte de la vida. Es inevitable, conozco pocas personas que no ensamblaron”, cerró.

