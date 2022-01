Escenas de alto voltaje en la ficción, paseos y salidas fuera del set: qué pasa entre Bárbara Lombardo y Nicolás García Hume

Bárbara Lombardo y Nicolás García Hume (@barbara_lombardo)

“No puedo spoilear, pero ¿qué piensan de esta pareja?”, escribió Bárbara Lombardo en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que posó con Nicolás García Hume, su compañero de La 1-5/18: Somos Uno, la tira de Polka que protagonizan Agustina Cherri, Lali González, Gonzalo Heredia y Esteban Lamothe.

Sin adelantar demasiados detalles, la actriz deslizó la posibilidad de que su sucedería algo entre sus personajes de la ficción. Y así como lo dejó entrever, finalmente sucedió y se vio al aire: Sebastián (Luciano Cáceres), casado con Renata (Lombardo), comenzó una relación extramatrimonial con Rita (Lali González), que está en pareja con Lautaro (García Hume). A su vez, Renata y Lautaro también son amantes.

Y, como dice el refrán, a veces la ficción supera la realidad. En las últimas semanas surgieron fuertes rumores de relación entre Bárbara Lombardo y Nicolás García Hume. Primero, se trataron de versiones, y luego se sumaron algunas imágenes a modo de “prueba”: pese al tiempo que comparten en los estudios de grabación en Don Torcuato, los actores fueron fotografiados mientras comían solos en un restaurante de Palermo. Otro día, caminando por las calles de ese mismo barrio. Algunos hasta se animan a decir que ellos ya no se ocultan ya que ninguno de los dos tiene nada que esconder. En tanto, no les gusta hablar de su vida privada.

Bárbara Lombardo y Nicolás García Hume (@chusmeteando1)

Otra foto de los actores paseando por la calle (@chusmeteando1)

Por otro lado, y alimentando la versiones de romance, el miércoles fue el último día de grabación de Nicolás García Hume en La 1-5/18, cuyo rodaje finaliza este viernes, pero la ficción continúa al aire por El Trece durante un tiempo más. El actor publicó una serie de fotos y videos de sus compañeros en el backstage. Y una de sus Historias de Instagram se la dedicó a Bárbara Lombardo, a quien grabó durante 15 segundos: primero, parada sobre el marco de la puerta del camarín, luego ingresa, se agacha y busca algo en el suelo. El video no tiene sonido original, de manera tal que no se termina de entender el contexto, ya que el actor acompañó dichas imágenes con la canción “The look”, de Roxette.

Nicolás García Hume publicó un video de Bárbara Lombardo en medio de rumores de romance

Además, el actor publicó en sus redes sociales una foto con su compañera de elenco. Y escribió una sugestiva frase. “Dios los cría..”, escribió sobre el popular dicho que continúa: “... y ellos se juntan”.

Nicolás García Hume llegó a la Argentina en 2010, después de 20 años trabajando como actor en Paraguay, cuando sintió que en su país natal ya había superado sus expectativas como artista. Tenía ahorrado dinero suficiente como estar sin trabajar y probar suerte durante un año y medio. Sin embargo, no fue necesario utilizar ese dinero ya que propuestas no le faltaron. Hizo stand up y estuvo en las miniseries Jorge (Canal 7) y Por Ahora (Cosmo), ambas de la actriz y guionista Malena Pichot.

En 2015, de regreso a Asunción -en donde es dueño de un bar con comedia- lo convocaron para ser parte de La Leona -por Telefe, protagonizada por Nancy Dupláa y Pablo Echarri-, terminó de ultimar detalles por Skype y viajó otra vez a Buenos Aires.

El actor también compartió fotos con su compañera (@nicogarciahume)

Después siguió trabajando y triunfando en la televisión argentina: fue parte de El Tigre Verón -con Julio Chávez, para Polka-, cuyo rodaje de la segunda temporada no quiso descuidar y lo hizo mientras filmaba El Reino -protagonizada por Diego Peretti, Mercedes Morán, Chino Darín, Nancy Dupláa, Joaquín Furriel y Peter Lanzani- en la que interpretó a Remigio Cárdenas, personaje que lo convirtió en la revelación de la serie de Netflix.

Además de trabajar durante 20 años como actor, García Hume se desempeñó como skater profesional a los 15 y cuando terminó el secundario buscó su futuro entre distintas carreras universitarias: estudió medicina, derecho, marketing y publicidad, pero no terminó ninguna. A sus 21 descubrió que su verdadera vocación estaba en el arte y le contó a su familia que quería dedicarse a la actuación.

