Sivlina Escudero develó con qué famoso periodista estuvo apunto de casarse a los 21: “Fuimos a ver casas y salones”

Silvina Escudero

Silvina Escudero está desde hace cinco años en pareja con Federico, un comerciante de perfil bajo con quien aún no convive de tiempo completo. Sin embargo, desde muy chica su deseo fue casarse y tener hijos, incluso la bailarina y panelista de Los Mammones contó que a sus 21 años se había comprometido con un reconocido periodista y conductor.

“Mi vida no la imaginé así, no busqué la fama”, sorprendió en diálogo con Cortá por Lozano y recordó: “Yo cuando tenía 21 años me comprometí en una relación con Germán. Estuvimos muchos años juntos, estábamos por casarnos, viendo salones, viendo ya casa, todo. Estoy hablando de hace una millonada de años”. La hermana de Vanina, que por esos años estudiaba ciencias veterinarias, estaba haciendo referencia a Paoloski.

Dejando el pasado atrás le mandó un saludo a él y a su actual pareja y madre de sus tres hijos León, Beltrán y Mía, Sabrina Garciarena: “Un beso enorme, me los cruzo siempre porque somos vecinos”.

Germán Paoloski

Luego, reiteró: “Yo no tenía proyectado una vida así (en el mundo del espectáculo): “Yo de chica siempre pensé en casarme, en tener una familia. Trabajo desde los 13 años como bailarina, y el baile me fue llevando por este camino, estoy orgullosa del camino transitado. Después de esa relación siempre me puse un parate. Siempre prioricé más mi carrera artística y laboral”.

Hace unas semanas, invitado al programa de Jey Mammon, La Mona Jiménez realizó una predicción sobre el futuro de la menor de las Escudero. “¿Tenes uno o dos hijos?”, indagó el artista. “No tengo ninguno”, fue la primera respuesta de ella y en ese momento el cantante se animó a dar su premonición: “Entonces el año que viene va a venir....el bebé. Acordate de lo que te digo”.

Entre risas y aplausos, el conductor chicaneó a su compañera: “Si es nene ponele Carlitos”. Orgulloso de ser el oráculo del cuarteto bromeó: “Y si es una nena ponele Monita”. A diferencia de otras ocasiones, esta vez la bailarina se quedó atónita con su afirmación y dejó la puerta abierta a la posibilidad de convertirse en madre en el 2022. Cabe recordar que en junio último confirmó la reconciliación con su ex novio, Federico, tras ocho meses separados.

“Volví a estar en pareja con mi ex. Es como la décima oportunidad que nos damos. Estuvimos cuatro años de novios. Nos separamos estos meses, en los que cada uno hizo su vida, y hoy decidimos apostar nuevamente a la relación. Él es un divino. siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida”, había contado.

En el 2020 la bailarina se había referido a su decisión de congelar óvulos: “La obra social no te lo cubre, salvo que estés padeciendo una enfermedad que requiera que tengas que sacarte óvulos para después ser madre, o que tengas algo que pueda afectar tus óvulos. Pero en mi caso, que era una decisión de no ser madre en este momento pero sí en dos o diez años, no, lo tenés que afrontar vos”.

Más detalladamente, sobre sus intenciones de tener hijos, indicó: “Obviamente si busco hoy o en tres, cuatro años, voy a buscar de manera natural. El reservorio ovárico lo tengo por si a los 45 quiero ser madre. Pero, sí, el deseo de ser madre creo que lo tengo hace varios años. Lo que pasa es que como persona exigente que soy, que para algunas cosas es bueno y para otras no, me generan mucha inseguridad determinadas cosas. Quiero estar con alguien que sea para toda la vida, necesito tener la parte económica asegurada… La verdad es que es muy difícil que todos los patitos estén encasillados para que todo sea óptimo y perfecto. Pero ya llegará”.

