La Tigresa Acuña volvió a Masterchef Celebrity y apuntó contra Juariu: “Se quiere hacer la chistosa y no lo es”

La Tigresa Acuna volvió a Masterchef Celebrity y Germán Martitegui le recordó sus dichos contra él y Juariu (Video: "Masterchef Celebrity" - Telefe)

Después de la gran Gala de Regreso, en la que Juariu y Denise Dumas volvieron a Masterchef Celebrity, este lunes también fue el turno de la reincorporación de la Tigresa Acuña, que ganó Masterchef a la carta, el segmento que condujo Gastón Dalmau por la aplicación Pluto TV. Y como era de esperar, su vuelta no pasó desapercibida.

En una noche en la que Luisa Albinoni, Catherine Fulop, Paulo Kablan, Joaquín Levinton y dos de las reincorporaciones - la boxeadora y la influencer- debieron preparar un plato a libre elección en 60 minutos, nada fue tan fácil como parecía. En lugar de pasar por el mercado para llevarse los ingredientes, primero tuvieron que competir por duplas y adivinar los ingredientes que sus respectivos compañeros dibujaban en una pizarra. Solo si acertaban, podían utilizarlos en la preparación. Una vez superado el desafío, pudieron poner manos a la obra.

Pero el momento de tensión llegó cuando Santiago Del Moro presentó a Robertito Funes, el conductor de Viaje Chef, el programa en el que se confiesan los concursantes que van siendo eliminados. “La Tigresa en su momento le dijo a Robertito algunas cosas que va a tener que aclarar”, apuntó Germán Martitegui. Y acto seguido, la ex panelista de Bendita agregó: “Dijo que soy mala leche”. A lo que Acuña aclaró: “Dije que en momentos se quiere hacer la chistosa, y no es chistosa. Mirá el programa, mi amor”. En ese momento, el dueño de Tegui también le recriminó: “De mí dijiste que te daban ganas de cag...a trompadas”. “Yo salí muy angustiada, Germán, entendeme. Me fui a descargar”, se justificó la Tigresa. Y Funes concluyó, dirigiéndose a la boxeadora: “Se desquitan, se sientan en el taxi y empiezan a desparramar. Vos largaste solita, y la Juariu también tiene lengua larga”.

Luego, el conductor pasó por la estación de Marcela y le acotó: “Dos cosas te revolearon hoy: uno, Martitegui que dijo que lo criticaste, ´me dijiste que me ibas a agarrar a trompadas´, y a Juariu le dijiste que no era graciosa”. “Yo a Germán lo que quería era agarrarlo en un ring, no a trompadas, simplemente decirle que ese es mi lugar y ahí es donde yo sé. Y después, de Juariu dije que ella no es chistosa, hay cosas que no me causan gracia”, replicó ella. Inmediatamente, Del Moro fue un busca de la palabra de la instagrammer, quien expresó: “No me gustó nada porque a mí me dijo en persona otra cosa, y no me gusta cuando me dicen una cosa y después otra. Yo la re banco a la Tigresa, pero bueno...”.

La boxeadora aclaró sus dichos sobre Martitegui y Juariu, pero la influencer no se quedó callada (Video: "Masterchef Celebrity" - Telefe)

Sin embargo, sobre el final del programa, las dos mujeres pudieron limar asperezas. Luego de que el jurado les diera sus devoluciones, Santiago las invitó a pasar al frente. “Hablé con cada una y estaban enojadas, y me parece que son dos mujeres muy valiosas, cada una en lo suyo...Agárrense de la mano y se van juntas para allá, un abrazo”, las instó. Y eso dio pie a que ambas se fundieran en un fraternal abrazo.

“Tengo que decir otra cosa, porque ella después de ese encuentro, hemos hablado...No se dio, pero me ha dado muchos consejos cuando estábamos cocinando y me dio mucho aliento cuando me fui”, reconoció la deportista. A lo que Juariu aportó: “Sí, por eso me sorprendí, , pero yo le tengo mucho respeto y admiración”. “Y yo te respeto también, Juariu, y vos lo sabés”, cerro la Tigresa para sellar la paz.

Juariu y la Tigresa Acuna se reconcilian (Video: "Masterchef Celebrity" - Telefe)

Finalmente, fueron Catherine, Paulo y Juariu los que lograron obtener el delantal blanco y subir al balcón y, en cambio Joaquín, Luisa y la Tigresa, con el delantal gris, fueron directo al “jueves de última chance”.

