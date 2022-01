El incómodo momento en vivo entre Marcelo De Bellis y Facundo Arana en Mar del Plata: “Me hizo un gesto muy adusto”

Én un móvil, el actor encaró a su colega y este no le quiso hablar

En buena parte, la comunidad artística local se volcó hacia la ciudad de Mar del Plata para darle rodaje a los distintos espectáculos que están protagonizando. Así, se dio un particular encuentro entre los actores Marcelo de Bellis y Facundo Arana durante un móvil de Intrusos (América) que terminó mal.

De Bellis es parte del elenco de la obra teatral Vamos a contar mentiras, en la que comparte cartel con Darío Lopilato, Lauro Novoa, Gastón Suárez, Pablo Sórensen, Hernán Figueroa, María Irigaray y Mariela López Brown, con funciones semanales en el Teatro Carreras. Así, y presto a promocionar el espectáculo, se dispuso a la nota.

El conductor Adrián Pallares abrió el ida y vuelta elogiando la juventud y la vitalidad del actor, de 53 años de edad. “Te agradezco el cumplido. Me pasa lo mismo con Facundo Arana, que lo tengo allá, a unos metros. Y también... ¡Parece de 35! Es más, le dije: ‘¿Cómo andás? ¿Estás filmando Yago?’. Y se reía. Está igual, igual. Estoy muy tentado de irlo a buscar”, le respondió de Bellis. Y se paró para darle una orden al camarógrafo: “¿Pueden venir un segundo? Vení, mové la cámara, por favor, acompáñenme un segundo, por favor”, dijo y caminó por la playa con el mismo andar que un movilero acostumbrado a estos trajines.

Marcelo de Bellis muestra que estaba compartiendo playa con su colega Facundo Arana

Sin embargo, desde el piso Pallares lo quiso atajar: “No lo incomodes a Facundo, es medio...”, le dijo al actor, sugiriéndole que no vaya a buscar a Arana. Pero sus compañeros de la mesa lo alentaron a quien supo interpretar a Dardo en la versión local de Casados con Hijos: “Dejalo, dejalo. Intentalo, Marcelo. Andá a hablarle”. Pero pese a la onda que le puso, Marcelo se encontró con la negativa de parte de su colega. “No quiere, no quiere Facundo”, contó y siguió dándole directivas al cámara: “Miralo, miralo, ¿lo tenés ahí? Dice que yo parezco de 40 y yo le digo a él que parece de 35″, remó el aire en vivo, pese a la reticencia de Arana de hablar.

“Decile que lo queremos tener”, insistió Rodrigo Lussich, el otro conductor del ciclo. “No quiso, no quiso. Me hizo un gesto muy adusto, como diciendo no”, describió De Bellis. En tanto, Pallares confirmó que Arana no es muy amigo de este tipo de notas. “Sí, sí, sí. No te tiró con un hielo de la heladera, pero estuvo a un segundo, eh”, arriesgó. “Me hizo cara de que no tengo para el tanto”, cerró de Bellis con humor y haciendo referencia a un momento clave en el “truco”, el clásico juego argentino con barajas españolas.

Facundo Arana no quiso sumarse al móvil de Intrusos que lo tenía a Marcelo de Bellis como protagonista

Días atrás, De Bellis fue entrevistado por Florencia Peña para Flor de Equipo (Telefe) y reveló el origen de una de las clásicas muletillas de Casados con Hijos, en donde ambos coincidieron. Cuando reciben en el móvil a De Bellis, la conductora y su ex compañera en la ficción, le dice: “Si sos Dardo o María Elena, pasá”, a lo que el actor le responde: “¿Quién inventó esa frase? Fue Flor”. Luego Marcelo dio más detalles del latiguillo que se convirtió en un clásico: “La escenografía era muy grande y Guillermo dice chicos cada vez que toca el timbre me hacen ir a la otra punta y Florencia muy displicentemente dice no se hagan problema yo voy a decir si son Dardo o María Elena pasen, y ahí quedo la frase”.

