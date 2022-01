Mauricio Dayub y la paternidad: “Fue algo inesperado, creí que no iba a tener hijos”

El actor conto como vivió la llegada de su primer hijo, a los 53 años

Mauricio Dayub vive un presente a puro teatro: está a pocos días de volver a presentar su unipersonal El Equilibrista -en el Teatro Maipo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- a la vez en que está por estrenar la obra Inmaduros, protagonizada por Adrián Suar y Diego Peretti, y que lo tiene como director. Sin embargo, en la “charla de diván” que Verónica Lozano propone en su ciclo Cortá Por Lozano (Telefe) habló sobre cómo la paternidad le cambió la vida.

“La paternidad fue algo inesperado. Yo siempre digo que creía que no me faltaba nada y que cuando nació mi hijo me di cuenta que me faltaba lo principal”, dijo sobre la llegada de Rafael, el hijo que tuvo con su pareja, Paula Siero. “Es una revolución muy particular porque uno no sabe bien de qué se trata y al mismo tiempo se aprende todo rápido. Yo no sabía nada relacionado con los hijos y a las dos semanas ya sabía claramente qué podía necesitar mi hijo. Yo decía: ‘¿Y esto quién me lo enseñó?’. Pero se aprende natural. Es algo extraordinario. Yo creí que no iba a pasar, que no iba a tener hijos... De hecho apareció a mis 53 años, soy un papá grande”, agregó el actor y director.

Dayub, sin embargo, reveló que la paternidad no le alteró demasiado su rutina diaria. “Nunca dormí bien, así que no hubo cambios. Me despierto siempre por mis cosas: escribo, anoto, dibujo y después sigo, así que no modificó nada”. Asimismo, sí acusó algunos cambios de carácter: “Es un amor diferente y por el que uno hace cosas que no haría nunca. Yo me he puesto en la puerta de mi barrio a que mi hijo le saque fotos a la gente que pasaba y se las venda. De pronto me encontré parado con un cartelito que decía: ‘Foto 100 pesos en el acto’”, dijo entre risas.

Acerca de la reposición de la exitosa obra El Equilibrista, con la que ganó el premio Estrella de Mar de Oro 2021 y que se convirtió en un verdadero éxito de taquilla desde su estreno, en 2019, dijo: “Son muchos roles, muchos personajes. Aprendí a tocar el acordeón, aprendí a subirme arriba de la cinta, a hacer equilibrio en la patineta. Fue también un aprendizaje para mí. Ahora estoy estudiando italiano porque se está armando una gira en Italia. Si fuera en inglés, ya diría que no”, bromeó Dayub acerca del devenir de esta obra en la que presenta a una serie de personajes y anécdotas entrañables de la familia del propio Dayub a través de las cuales revela un poco de su historia personal, así como también las utiliza para reflexionar sobre las vueltas de la vida.

Mauricio Dayub y uno de los personajes que interpreta en el exitoso unipersonal El equilibrista

“Es la historia que cada uno de nosotros podría contar acerca de su vida si pudiera volver a ser niño. Es un espectáculo que nos resignifica, que nos re-dignifica, que tiene que ver con lo que nos lega la sangre, con lo que somos. Y curiosamente es un espectáculo muy divertido, popular, a la vez en que es fuertemente conmocionante”, le había dicho Dayub a Teleshow en febrero del 2021, acerca de qué representa en su vida la historia que cuenta El Equilibrista.

