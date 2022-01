Camila Perissé, del dramatismo a la esperanza: la conmovedora imagen de su lenta recuperación

Camila Perissé está recuperando su salud lentamente. El pasado 1ro de enero cumplió 68 años

“Esto es para que vean cómo está Camila después de 4 meses de depender de la sonda naso gástrica y ahora, y en su cumpleaños número 68, está mucho mejor”, anuncia Julio Chino Fernández en diálogo con Teleshow al ser consultado por el estado de salud de su mujer Camila Perissé. Y adjunta una foto como prueba. Allí se la ve a la actriz celebrando su último cumpleaños, el pasado 1ro de enero, frente a una torta y con cierta luz de esperanza en su rostro.

“Ya está comiendo por la boca, pero falta todavía. Hay problemas cognitivos y tenemos que lograr que suba de peso para comenzar la otra fase del tratamiento, el cual consiste en terapia física y se tratará de que Camila vuelva a caminar”, describe Fernández. “Hay que hacerlo con calma, falta mucho”, enfatiza y cuenta que visita a su mujer tres veces por semana en el hogar de ancianos en el que reside la actriz actualmente.

“Hace cuatro meses Camila estaba muy mal, con alimentación naso gástrica y con su mente muy perdida”, cuenta Julio y compara al enviar la foto del cumpleaños de Camila. “Y acá está Camila, cuatro meses después de tratamiento homeopático, sin sonda, comiendo por su boca. Le queda un poco mas del 30% para mejorar”, dice.

Camila Perissé, en su último cumpleaños (Foto: Julio Chino Fernández / Teleshow)

“No solamente está muy mal desde lo físico, sino también desde lo cognitivo”, había dicho su abogado Matías Garcete Suárez pocos días después del cumpleaños de Perissé. “Hablé con el marido, Julio, en el marco de que estamos avanzo con un reclamo penal, civil, y me referenció que dentro del cuadro cognitivo una de las consecuencias que está sufriendo Camila es que ya no quiere vivir más. Se quiere quitar la vida”, dijo en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen para el ciclo Mitre Live (Radio Mitre).

“Es bastante duro, entiendo que Julio está haciendo el máximo esfuerzo posible para levantarla anímicamente, pero ellos están atravesando un cuadro general muy difícil, desde la salud de Camila y desde lo económico”, agregó. En ese sentido, Fernández enfatizó sobre la ayuda a la que necesitan recurrir, ya que el tratamiento homeopático que se le está practicando a Camila “no lo cubre Pami, no paga esas medicinas. Así como tampoco los pañales que necesita, que se los compro yo. No se puede frenar el tratamiento homeopático, por eso es la ayuda que se pide”.

Para quienes deseen ayudar a Camila Perissé y Chino Fernández, el CBU es 0110350030035030866347, para una caja de ahorro del Banco Nación.

Julio Chino Fernandez, marido de Camila Perissé

“Ella está ganando una jubilación mínima, es una vergüenza que una trabajadora y estrella como ella llegue a esta altura de la vida sin aportes, que se jubile con 22mil pesos. Y Julio también está sin trabajo, así que la situación es bastante preocupante”, había enfatizado el abogado Garcete Suárez al describir la situación económica de sus defendidos. Y además, contó: “Camila muchas veces no recuerda su nombre, creo que esto marca un poco el estado cognitivo en el que está. Hubo un deterioro desde que empezó todo esto”.

En agosto, el marido de Perissé había hablado con Teleshow al respecto: “Camila sigue internada, estable. Sigue con alimentación nasogástrica y tiene que ganar peso: vamos seguros pero despacio”, describió en esa oportunidad. Además, había dicho que si bien no había empeorado su estado cognitivo, la escara en su espalda había cicatrizado por completo y comenzaría “con tratamiento homeopático”.

Por otra parte, en ese entonces Julio tenía la esperanza de seguir avanzando con una obra que su mujer tenía preparada para este verano en Mar del Plata, pero dado su actual cuadro de salud será imposible. Se trataba de Los Maestros, una pieza teatral de tango y poesía, ideada por la actriz de 68 años, que fue vedette, figura en los años ochenta y que creó para que en el día a día dirija su marido.

