Fede Bal debía reemplazar a Darío Barassi en 100 argentinos dicen, pero tiene coronavirus: qué sucederá con el programa

Fede Bal contó que presentó síntomas, se hisopó y el resultado fue positivo de coronavirus (Video: Instagram)

En las últimas horas, Fede Bal utilizó su cuenta de Instagram para comunicar que dio positivo de coronavirus, y no podrá reemplazar a Darío Barassi en la conducción de 100 argentinos dicen, por El Trece, tal como estaba previsto. Según contó el actor en un video que compartió en la red social en la que tiene más de dos millones de seguidores, presentó síntomas leves síntomas -voz nasal- y decidió realizarse un hisopado para llevar tranquilidad a su equipo de trabajo. De manera tal que al dar positivo, se retrasa su vuelta a la televisión. Al menos por una semana, mientras permanezca aislado, hasta que tenga el alta epidemiológica.

“Hola a todos. ¿cómo están? Quería contarles que volví de Mar del Plata sintiéndome un poco raro de la garganta. Tenía un poco de voz nasal, como la tengo ahora”, dijo el actor en un video que grabó el domingo por la noche en el jardín de su casa, en la que se encuentra aislado desde entonces. Me hice un hisopado y tengo COVID-19. Mañana iba a reemplazar unas semanas a Darío Barassi en 100 argentinos dicen, porque está de vacaciones, y por precaución sentí que lo mejor era que la producción me mande a alguien que pudiera hisoparme. Me hisoparon y di positivo”, continuó en su relato.

Además, contó que transita la enfermedad con síntomas leves. “Yo me siento bien. No tengo síntomas. Como les dijo: tengo un poco de voz nasal, un poco de tos. Como un resfrío”, aseguró.

“Así que nada, cuídense. Yo me cuidé en la medida que pude. Vine de Mar del Plata, tuve unos eventos, y actividades que tenía que hacer. Así que acá estoy, seguramente me lo contagié ahí”, especuló el actor y cerró con un mensaje de concientización en pleno aumento de casos diarios de coronavirus. “Cuidémonos. Está muy fuerte en todos lados. Y muchos amigos cercanos tienen COVID-19. Cuídense, usen barbijo y estemos bien”, concluyó el actor que más tarde le pidió a sus seguidores que le sugirieran series, películas o actividades para hacer durante sus días de aislamiento, y se describió como una persona “súper intensa”.

Dani La Chepi fue la primera en reemplazar a Darío Barassi en "100 argentinos dicen"

Darío Barassi se despidió de 100 argentinos dicen a fines de diciembre y prometió volver cuando termine la temporada de verano: primero, se tomaría vacaciones y luego se pondría a disposición de la producción de una serie que filmará para una plataforma. Es decir que el 2022 del humorista estacará cargado de proyectos en su rol de conductor, pero también como actor.

“El 1 de marzo este gordo está devuelta. ¡Ojito, eh!”, avisó cuando anunció su ausencia durante enero y febrero. Y agregó que habría distintos famosos al frente de su programa durante ese tiempo.

La primera en ocupar su lugar fue la humorista Dani La Chepi, luego fue el turno de la actriz Manuela Viale, y después le correspondía a Fede Bal. Sin embargo, y ante el positivo del actor, la producción analiza por estos días extender la participación de la hermana de Juana Viale, en el caso de que ella tenga disponibilidad. O bien, de adelantar a otro de los conductores asignados en la agenda de reemplazos. De esa manera, una vez que Fede Bal tenga el alta puede retomar su actividad y estar al frente del programa de entretenimientos. Siempre y cuando los próximos conductores puedan hacerlo. Por otro lado, tampoco descartan la posibilidad de llamar a alguien que no estaba en carpeta para reemplazar a Barassi, pero que pueda hacerlo durante las próximas semanas.

