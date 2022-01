La contundente respuesta de Cinthia Fernández a una seguidora que la tildó de “madre quilombera”

Cinthia Fernández, harta de las críticas que recibe en las redes sociales

El 2022 no comenzó de la mejor manera para Cinthia Fernández. Es que durante la madrugada de Año Nuevo, la panelista perdió contacto de sus hijas mellizas que estaban con Matías Defederico. “Pensé que se habían pegado un palo”, se sinceró y luego, contó los hechos: “Eran las cuatro de la mañana y me seguían llegando videos de él tomando. Eso me puso como loca”. Y agregó: “Había dejado el celular de ellas en el baúl con el bolso, como siempre me lo hace”, reprochó e indicó que hay una demanda judicial por impedir la comunicación con sus hijas cada vez que se van con él. En tanto, el exfutbolista tampoco le respondía las llamadas.

Eran las cinco de la mañana cuando llegó a la puerta del lugar y se comunicó con el dueño de la casa. “Traeme a las nenas a la entrada, o voy a tener que llamar la policía, y no quiero exponerte a una situación así”, le dijo. Y agregó que tomó las imágenes con su celular para evitar cualquier tipo de acusación posterior: “Para que no digan que entré a los gritos”. ¿Cómo terminó todo? “Me las trajeron a la puerta del barrio y me fui con mis hijas. Fueron tres horas que la pasé muy mal. Pasé un fin de año divino y me lo arruinaron”, aseguró Cinthia.

Lo cierto es que luego de varias acusaciones cruzadas entre la ex pareja, en las que él la acusó de infiel y aseguró que su “vida es un calvario”, y ella mostró pruebas de presunta violencia física y verbal, la polémica llegó a las redes sociales, en donde varios usuarios se manifestaron tanto a favor como en contra de la ex Bailando. En este sentido, una internauta la cuestionó fuertemente: “Pienso no...¿Qué pensaran tus nenas cuando sean grandes?18, 20 años..la madre quilombera que expone algo privado ¿A quién le puede importar el drama que armás? Tenés lo que te tocó, ¡un tipo que no es Messi ni Icardi!”. Indignada, Cinthia la cruzó: “¿Qué pensarán de los golpes también, no? Machirula”.

La fuerte respuesta de Cinthia Fernández a una seguidora

Lejos de quedarse callada, la usuario siguió: “Si tubo golpes, ¿por qué no denunció en su momento?”. Y agregó: “No soy machirula. Tengo 66 años, pasé golpes, me divorcié .Gracias a Dios, denuncié el primer golpe estando embarazada de un hijo que hoy tiene 36 años...Jamás le dije a nadie, ni a mi madre, ni le hablé mal a mis hijos del padre. Trabajé y mantuve sola mis 5 hijos”. Sin ánimo de seguir la polémica, Fernández optó por ignorarla y cerrar el tema.

La usuaria siguió atacando a Cinthia Fernández

Por otra parte, ante la versión de su ex que indicaba que ella lo había engañado con Franco Friguglietti, un ex compañero suyo en Stravaganza, Fernández fue contundente: “¡Igualmente también lo voy a demostrar judicialmente aunque se algo violento! Esto, lo de mi mamá, lo de mi parto, lo del lucro, lo del choque, lo del impedimento de contacto, lo de la cuota, todo. Que la justicia dé su veredicto. Lo más sano”.

El último martes, día en el que Defederico tenía pactado que estaría con Charis, Bella y Francesca, la bailarina decidió cambiar los planes tras el conflicto que protagonizaron en Año Nuevo. Ella aseguró que no dejó que se fueran con él porque no tiene la seguridad de que él no vuelva a impedir, según su relato, que las chicas hablen con ella. “Lo denuncié y están hablando los abogados para ver qué garantías se pueden escribir para que yo pueda comunicarme con mis hijas porque lo que va a hacer es llevárselas, no dejarme hablar, no saber cómo están, como hace habitualmente”.

