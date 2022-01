Infancia nómade y crianza con leones: quién es Pasti, el presunto tercero en discordia entre Cinthia Fernández y Matías Defederico

Franco Friguglietti, señalado como el presunto tercero en discordia entre Cinthia Fernández y Matías Defederico

“No entiendo aún ya pasados cuatro años de separarme la cizaña, el odio y el rencor que maneja CF contra mí, cuando nos separamos por los cuernos que ella me metió con su compañero (Pasti) de obra en Stravaganza”, comenzó su descargo Matías Defederico a través de las redes sociales, luego de que Cinthia Fernández lo acusara de incomunicarla con sus hijas mayores, Charis y Bella. Luego siguió: “Realmente no puedo vivir en paz. No puede ser que se maneje con total impunidad en la TV una mujer así y pueda decir lo que se le cante. Realmente es un calvario mi vida todos los días de mi vida. No se lo deseo a ningún hombre ni a ninguna mujer”.

Así, el ex futbolista señalaba al actor y acróbata Franco Friguglietti, ex compañero de elenco de la ex LAM, como presunto tercero en discordia entre la pareja. Más tarde, la bailarina habló: “¿Querés saber qué es más violencia? La violencia de todo tipo que sufrí. Eso es un calvario. A mí no me daría vergüenza haberte sido infiel”.

Cinthia Fernández y Matías Defederico

Pasti, como lo llaman desde chico apodo que le puso uno de sus hermanos, es uno de los coreógrafos y directores del circo del Ánima, creado por Flavio Mendoza. También guitarrista, tiene una banda, el año pasado protagonizó el musical Rent, con Cande Molfese y la primera vez que subió a un escenario fue a los 4 años, en el circo familiar.

Su historia es muy parecida a la de Flavio Mendoza, tal vez por eso el papá de Dionisio lo tenga dentro de sus elegidos siempre para trabajar. Con padres artistas de circo, nunca tuvo un lugar fijo donde vivir. “Éramos nómades. No teníamos casa, es lindo, una vida muy libre, muy de uno hacer lo que realmente siente, nacimos y entramos al escenario de chicos. Se nos incluía, pero no es algo que se impone, nuestros padres fueron siempre flexibles. Yo trabajo desde los cuatro años, que enteré por primera vez al escenario y no salí. El locutor me presentó como ‘el payaso Pastillita’, por eso me dicen Pasti, ese nombre me lo puso mi hermano mayor”, contó el año pasado a Teleshow sobre sus inicios.

Franco Friguglietti en Mahatma, con Flavio Mendoza

Una de las cosas más difíciles del estilo de vida familiar era todo lo relacionado a la escuela: “Hay que cambiar en cada ciudad, es difícil adaptarse y te hace mas guerrero a la hora de hacerte amigos y dejarlos atrás cuando dejas un lugar, fui a muchos colegios, viajábamos por semana y cada semana era diferente. Por eso con mis hermanos, además de ser hermanos somos muy amigos y nos llevamos muy bien. Tus amigos son la gente del circo, que es como un barrio ambulante de cincuenta personas”.

Franco nació en Río Cuarto y aunque se definió como un bicho “de pasto y naturaleza” Buenos Aires, donde vive desde los 17, es uno de sus lugares en el mundo: “La ciudad significó un crecimiento muy grande, artísticamente el circo me ayudó, aprendí todo lo que hago, pero la ciudad me ayudó a ver las cosas de otra manera”.

Franco Friguglietti de chico en el circo familiar

Al llegar a la jungla de cemento comenzó a trabajar en el Cirque du Soleil en paralelo con las funciones en el circo familiar, Cirque XXI, hasta que Flavio Mendoza lo convocó para formar parte de Stravaganza, donde conoció a Cinthia Fernández, Mahatma y Ánima.

Papá domador de leones -se crió jugando a la pelota con los cachorros- y mamá acróbata, él y sus hermanos aprendieron todos los oficios del circo: “Yo soy equilibrista, acróbata, fui clown”. Pero también músico y cantante, el joven de 27 años tiene una banda, Plexi, con sus dos hermanos mayores con quienes también vive (tiene dos hermanos más chicos que están con sus padres). La cuarentena en marzo del 2020 los encontró juntos y aprovecharon el tiempo y el espacio para dedicarse de lleno a su banda.

