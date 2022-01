Matías Defederico no pudo ver a sus hijas: Cinthia Fernández explicó por qué impidió el contacto

Cinthia Fernández y Matías Defederico

Matías Defederico utilizó sus redes sociales para asegurar que Cinthia Fernández le había impedido ver en el día que le correspondía a sus hijas Charis, Bella y Francesca, tras el escándalo que la ex pareja protagonizó en Año Nuevo luego de que ella fuera a buscar a las gemelas al lugar en el que él estaba celebrando el 2022 con amigos.

“Hoy como tantas otras veces , vuelvo a pasar los días sin ver a mis hijas. Así aguante cumpleaños fiestas actos del colegio y miles de cosas más. No voy a hacer más silencio por respetar a la mamá de mis hijas como lo hice tantos años , porque pensé que siendo indiferente iba a pasar”, escribió el ex futbolista en sus redes sociales.

Luego siguió: “Le erré, perdí muchísimo tiempo de mi vida y peor aún dejándome juzgar por gente que me trataba como la peor mierda del mundo por el hecho de ella hablar todo lo días mal de mi. No me callo mas y voy a luchar como lo hice hasta hoy por mis hijas. Y que quede claro una cosa, salgo a mostrar la verdad y defenderme de los acosos televisivos que tuve durante estos 4 años, sin atacar ni agredir a nadie, solo defender mi verdad y mi vida”.

Luego, compartió un video de él en la puerta del barrio privado donde vive la ex panelista de Los ángeles de la mañana con sus hijas, intentando demostrar así que había ido hasta el lugar a buscar a las chicas pero que la bailarina no había salido a llevarlas ni tampoco los guardias lo habían dejado entrar a él al lugar.

Dicho video fue acompañado de capturas de Whatsapp entre él y su ex. “¿Por qué no me dejás entrar? Es mi día y quedamos ayer que las llevaba yo (a la colonia)”, insiste él y ella solo atina a decir “Hablá con Roberto, mi abogado por favor. Gracias”.

Acto seguido, él volvió a preguntar: “No tengo nada que hablar con él. Hoy es mi día, me corresponde y ayer ya habíamos acordado que las llevaba y hoy no me dejás ingresar, ¿qué pasó?”. A lo que ella repite de manera textual: “Hablá con Roberto, mi abogado por favor. Gracias”.

Ayer por la tarde, casi en simultáneo la bailarina también usaba sus redes sociales y brindaba los argumentos sobre por qué estaba impidiendo que sus hijas se reunieran con su padre. “Sigo con la violencia de este chico, recién vino a buscar a las nenas que le tocaba”, reconoció y siguió: “Hasta ayer que empezara sistemáticamente con la violencia había acordado pasarlas a buscar, a todo esto seguía con mi abogado con el tema de la incomunicación que sufrí el 31″.

Ella aseguró que no dejó que se fueran con él porque no tiene la seguridad de que él no vuelva a impedir, según su relato, que las chicas hablen con ella. “Lo denuncié y están hablando los abogados para ver qué garantías se pueden escribir para que yo pueda comunicarme con mis hijas porque lo que va a hacer es llevárselas, no dejarme hablar, no saber cómo están, como hace habitualmente”.

“Me quiere dejar como una hija de puta que yo no se las doy. Simplemente hago este comunicado para que sepan que mi abogado está tratando de comunicarse con su abogada porque como están en feria la denuncia no se hace de manera inmediata y las nenas no pueden estar un mes y medio sin ver a sus padres. No sé qué quiere pero no lo va a conseguir, sé como soy como madre y vengo actuando impecable respecto a ese procedimiento”, agregó.

Luego dijo “jamás le impedí ver a las nenas”, aunque recordó algunas excepciones relacionadas con los protocolos y con el dinero, ya que como él no estaba dispuesto a pagar las fiestas de cumpleaños o la cuota del colegio, según ella, entonces no quería que se presentaran en dichos lugares.

“Las cosas que pasaron fueron por conflictos en época de COVID, y por conductas indebidas. Ahí sí yo impedí el contacto, dejando asentado que era por miedo”, explicó y dijo que muchas veces la estuvieron por sacar del colegio por no pagar la cuota: “Entonces no quiero que vaya a los actos porque no me va que vaya y diga ‘hola, estoy en el acto pero no ayudo’, es una decisión mía”. Algo similar ocurrió en algunas celebraciones: “Jamás le prohibí ver a sus hijas en un cumpleaños, lo que no permito es que vaya al salón porque tuve conflictos años atrás cuando le pedí que compartiéramos los gastos”.

Finalmente dijo que si él cree que ellas es mitómana o golpeadora como aseguró en alguno de sus posteos, vaya a la Justicia, que no va a responder dichas acusaciones a través de las redes sociales, pero que esta vez lo hizo porque no le gusta que se la cuestione en su accionar con sus hijas. “Se lo que soy como madre, que me toquen el culo como madre no porque sé lo que soy”, cerró.

SEGUIR LEYENDO: