Le amputarán una pierna por un accidente doméstico: el dramático momento del bajista de Memphis la Blusera

Ruso Beiserman atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida: le amputarán parte de una pierna

Ruso Beiserman, conocido por ser el fundador y bajista de Memphis la Blusera, está viviendo uno de los momentos más dramáticos de su vida. Todo comenzó el pasado 8 de noviembre, cuando sufrió un terrible accidente.

“Lamento comunicarles que tuve un accidente doméstico, me caí de una escalera podando y me fracturé los dos tobillos, una fractura expuesta. Creo que la semana que viene me operan, tendremos que dejar los shows para otro momento. Tengo una bronca terrible, en fin, los abrazo como siempre, hasta pronto. (Los mantendré al tanto)”, había escrito en sus redes dos días después de lo ocurrido. Luego, el 15 de noviembre, anticipó que al día siguiente le practicarían una operación en sus tobillos.

Ruso Beiserman contó en detalle cómo fue su accidente doméstico

Ruso Beiserman se mostraba esperanzado después del accidente

Lo cierto es que, más de un mes después, el músico le actualizó su cuadro de salud a sus seguidores, y lamentablemente el panorama es desalentador. “Hola amigos, no escribí antes porque estaba esperando algunos resultados de estudios con relación a mi accidente del 8/11/21, es muy duro lo que voy a contar; conclusión: deben amputarme la pierna izquierda hasta la mitad de la pantorrilla”, señaló. Y cerró, agradeciendo las muestras de cariño: “Infinitas gracias por todos los mensajes que me enviaron antes de este desenlace, igual espero volver a los escenarios cuando todo esto pase, los abrazo como siempre”.

Ruso Beiserman comunica el lamentable desenlace de su accidente

En una entrevista que concedió en octubre, Beiserman había hablado sobre los efectos que causó la pandemia en la industria de la música. “Estuvimos prácticamente sin conectarnos, hicimos un streaming nomás y sobre todo los primeros meses de pandemia uno estaba anulado, aterrorizados de salir a la calle, mucho menos teníamos ánimo de tocar, aunque sea en casa”, había dicho en diálogo con el canal de Youtube La isla de los monos para la versión web de la revista MADHOUSE. Luego, había destacado que poco a poco empezaron a ensayar nuevamente.

Por otro lado, en esa misma nota había repasado los inicios de la memorable banda. “Pasó un tiempo largo hasta que pudimos llegar a los Gran Rex y todas esas cosas....tocamos mucho en canchas. Y bueno, cada vez se juntaba más gente, fue un fenómeno un poco raro porque el blues nunca fue una cosa de moda, era una época más bien pop: empezaba Soda Stereo, Virus, y el blues estaba relegado. Incluso hoy en día no es tan masivo”, había analizado. Y había repasado: “Nos hicimos más masivos en la década del 90, cuando vinieron los artistas de Estados Unidos (...), que hemos teloneado. Hubo que remar mucho para poder llegar a esos lugares y acompañar a esos monstruos del blues”.

“Memphis se gestó en el barrio de Floresta y hay un lugar en Rivadavia y Lacarra donde se congregaban muchos músicos. Hablando con uno, con otro, aparecieron los amantes del blues. Incluso no había tanto material, entonces para encontrar un disco de blues tenías que irte a la batea de jazz. Cuando alguno conseguía un disco se intercambiaba, lo tenía un tiempo uno, un tiempo otro....íbamos tratando de conseguir material”, rememoró en esa ocasión.

Cabe recordar que el 12 de junio de 2012 la banda sufrió un duro golpe cuando falleció en un accidente de tránsito su líder, Adrián Otero, que también era uno de los máximos exponentes del género en nuestro país.





