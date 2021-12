Celeste Cid sorprendió en las redes con una foto retro de Chiquititas

Celeste Cid dio sus primeros pasos en la TV con Cris Morena

Sin dudas, Celeste Cid es de las actrices más talentosas de su generación. Surgida de la factoría de Cris Morena, participó en numerosas ficciones, pero sus comienzos en Chiquititas es de lo que sus fans más recuerdan. Y al parecer, ella tampoco se olvida. Así lo dejó en claro este jueves, cuando con motivo del cierre de 2021, decidió compartir en Instagram una tierna foto de su trabajo en la recordada tira infantil.

“Viendo cómo se acaba el año /aquí desde 1996/. P.D: y cómo me cortaba el flequillo sola ya desde esa época .. esa convicción no te la robo amiga”, escribió, divertida, junto a la postal en la que se la ve en una pose pensativa, a sus 12 años de edad, en una de las escenas que hizo para ese programa.

Instantáneamente, la imagen cosechó miles de likes y comentarios, entre los que figuraba el de varios de sus colegas, como Julieta Nair Calvo, Verónica Lozano, Natalia Oreiro, Nancy Dupláa y Luz Cipriota, quienes admiraron la belleza de su compañera. Sin embargo, el que más se destacó fue el de Santiago Stieben, que interpretaba a Roña en la telenovela que supo protagonizar Romina Yan durante sus primeros años: “Me acuerdo el día que hiciste el casting”, le escribió junto al emoji de un corazón.

La foto que compartió Celeste Cid y los comentarios que le dejaron algunos de sus colegas

A fines de septiembre, la ex Verano del 98 también había sorprendido al hacer un anunció a través de sus redes sociales. Invitando a sus fans a hacerle preguntas que ella luego contestaría, uno le consultó: “¿Volverías a grabar una tira?”. “No”, fue la respuesta tajante que dio y explicó los motivos que la llevaron a tomar esa decisión. “Tenía 12 años cuando hice la primera. Me llevó muchos aprendizajes y recuerdos muy hermosos, pero es una etapa concluida”, aseguró quien fue la protagonista de ficciones como Sos mi hombre y Para vestir santos, entre otras. “Hace varios años que vengo sintiendo la necesidad de explorar otros lenguajes”, agregó la artista de 37 años.

La última tira diaria que protagonizó fue Separadas (2020), junto a Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi y Julieta Nair Calvo, Mariano Martínez, Sebastián Estevanez, Ludovico Di Santo, Maxi Iglesias, Victorio D’Alessandro, Andrés Gil, Iair Said y la participación especial de Viviana Saccone. Dicha ficción de Polka quedó inconclusa ya que las grabaciones fueron interrumpidas por la pandemia del coronavirus y luego no se lograron retomar.

Más tarde, cuando se aprobaron los protocolos para que la industria audiovisual se pusiera en marcha, Celeste Cid fue convocada para ser parte de Planners, la miniserie que contará la vida de la wedding planner Bárbara Diez y que se emitirá por Star+.

Por otra parte, días atrás Dupláa había reconocido en una entrevista que le daban celos las escenas que Cid compartía con Pablo Echarri en Resistiré. “El afiche era Pablo y Celeste con las tetas ahí... yo lo veía con Luca que era chiquito y me decía: ‘Mamá, ¿esa es ala novia de Pablo?’, ‘No, no es la novia’. Cosas que hoy resistiría de otra forma”, había recordado en el programa de Germán Paoloski, No es tan tarde. “Yo me encendía cuando miraba la novela, pero de otra manera”, dijo en referencia a su enojo cada vez que veía las escenas subidas de tono entre los personajes de Diego y Julia.





SEGUIR LEYENDO: