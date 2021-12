La advertencia de Juana Repetto a sus seres queridos: “Evítenme la situación incómoda”

Juana Repetto, preocupada por la nueva ola de contagios de coronavirus

La nueva ola de contagios de coronavirus está haciéndose sentir con fuerza en el país. Y es por eso que muchos ya volvieron a encender sus alarmas y a extremar cuidados para evitar contraer la enfermedad, en especial durante estos días en los que las Fiestas de fin de año propician encuentros sociales mucho más frecuentes.

Una de las famosas que más preocupada está es Juana Repetto, que le pidió a su entorno más cercano y a sus seguidores que eviten saludarla de manera efusiva. “Amiguis, los amo mil, pero ya fue saludarse con un beso. Se vuelve al puño. Sepan entender. El virus está girando fuerte again. Evítenme la situación incómoda del saludo y absténganse del beso y abrazo. Gracias”, escribió en una story de Instagram junto a una selfie.

El pedido de Juana Repetto a su círculo cercano

Lo cierto es que el virus del COVID-19 está volviendo con más fuerza: este domingo el Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas se registraron 15 muertes y 7.623 nuevos contagios de coronavirus. Además, por octavo día consecutivo, la positividad no sólo pasó el 10% recomendado por la OMS, sino que lo duplicó holgadamente: fue del 22,78%. Con estos datos, el total de casos desde el inicio de la pandemia asciende a 5.460.042 y los fallecimientos son 117.035.

Y en este difícil contexto, ya salieron a la luz algunos casos de figuras del espectáculo argentino que dieron positivo en los últimos días. Uno de ellos fue Jorge Rial, quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales el último miércoles. “Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones”, comenzó escribiendo. Y cerró: “Gracias a que estoy con vacunación completa, transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, sigan cuidándose, ¡y vacúnense! Por ustedes y los demás!”.

Además, en las últimas horas Marcelo Polino también se sumó a la lista de contagiados. “Quiero contarles que di positivo de COVID-19. Estoy con algunos síntomas, aislado y con mis esquemas de vacunación completos. Gracias por estar siempre. Cuídense, está bravo”, fue el mensaje que compartió el periodista en sus stories de Instagram. Por el momento, no se sabe si sus colegas de Flor de Equipo (Telefe) y Polino Auténtico (Radio Mitre) deben aislarse por ser contacto estrecho.

Juana está dedicada de lleno a la maternidad y comparte a diario en las redes sus vivencias junto a sus hijos Toribio y Belisario. Por caso, a principios de diciembre había publicado un sentido posteo en relación a ellos. Siempre reflexiva y auténtica, la actriz escribió un extenso texto que decidió acompañar con una foto de ella abrazando a su hijo mayor. En él, la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech habla de los “maltratos” hacia los niños y hace un mea culpa sobre las veces que sin querer le grita o toma del brazo al pequeño Toro.

El posteo de Juana Repetto sobre la crianza de sus hijos

“El grito, el apretón de brazo, el castigo es maltrato y es violencia. Cuesta asumirlo, hacerse cargo y aún más decirlo, pareciera que al decirlo uno terminara de asumirlo. Lo cual genera (en mapadres sanos) un inmenso dolor e indescriptible angustia”, comenzó Juana a la vez que asumió que es necesario hablar para poder hacer algo al respecto. Luego, juntó fuerzas para contar una parte suya que no la enorgullece, pero que a la vez la muestra humana y cercana a la mayoría de las madres y padres que la leen. “Con todo el dolor del mundo y lágrimas en los ojos yo asumo que como ya saben quienes son parte de esta comunidad, estamos en un momento difícil y en casa hay gritos, enojo, algún apretón de brazo, hay maltrato”.

