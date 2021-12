El Pollo Álvarez enfrentó rumores de separación y mostró la foto más sexy de su esposa

El Pollo Álvarez y Tefi Russo (Instagram)

El último viernes, Joaquín El Pollo Álvarez se despidió de Nosotros a la mañana, el ciclo que conduce por ElTrece, anunciando durante una semana su lugar iba a ser ocupado por Carlos Monti, ya que él pensaba tomarse unos días de vacaciones. Sin embargo, esa misma noche, el animador compartió varias fotos de su festejo de Nochebuena y, el hecho de que en ninguna de ellas apareciera su esposa, Tefi Russo, dio lugar a que comenzaran a circular rumores de separación.

“¿Por qué tu mujer nunca te acompaña o se hace ver con tu familia?”, le preguntó un usuario de Instagram al ver las postales familiares de su celebración previa a la Navidad. Pero El Pollo no tardó en responder para despejar cualquier tipo de dudas: “Ella pasa con su familia y yo con la mía porque Año Nuevo pasamos juntos. Todo más que bien”.

Claro que, teniendo en cuenta que la pareja ya había atravesado una crisis a principios de año, hubo quienes no se conformaron con la desmentida del conductor. “No conozco una pareja que no discute, que tienen buenos y malos momentos. Me parece que de eso se trata. Si hay un buen camino y amor, se va para adelante como es en este caso. Tal vez hablamos en tres años y es otra la situación. Dios quiera que no”, había dicho Álvarez en aquel momento al ser abordado por las cámaras de Intrusos.

La reflexión del Pollo Álvarez en Instagram

Lo cierto es que, esta vez y para dejar en claro la situación, El Pollo compartió un par de historias desde la playa elegida para su descanso. “Toda la vida y desde muy chico (estuve) solo pensando en trabajar y trabajar, cosa que amo porque además tengo la suerte de hacer lo que me gusta. Hace tal vez un año empecé también a disfrutar los descansos como parte del crecimiento personal y profesional. Acá van 7 días para mi familia y para mí”, escribió junto a una postal de Mar del Plata. Y después, publicó una foto de su mujer tomando sol de espaldas con un emojie de un fueguito, como dando a entender la pasión que despierta en él la presencia de la cocinera, con la que por estas horas disfruta de la arena y el mar.

La foto de Tefi Russo que subió el Pollo Álvarez en Instagram

“Ojalá que estemos juntos toda la vida, pero si no, el tiempo que tenga que ser en tanto y en cuanto estemos enamorados, nos queramos y nos cuidemos. Así que la respuesta es sí, es utópica, porque es difícil, pero sí”, había dicho el conductor cuando le preguntaron si se imaginaba llegar a la vejez junto a Tefi. Cabe recordar que la historia de amor entre ellos arrancó a finales de 2017. Pero recién en el verano de 2018, él la presentó oficialmente como su novia, con un posteo que incluía una foto de un romántico beso y un corazón a modo de emotivo epígrafe.

A partir de ese momento, la pareja se empezó a mostrar públicamente y dejaron de esconderse para hacer vida de novios a la vista de todos. Muchos creían que Álvarez jamás iba a “sentar cabeza”, pero Russo pudo conquistar su corazón. El 7 de agosto de 2019, dieron el “sí” en una ceremonia muy íntima donde estuvieron presentes los afectos más cercanos de la pareja. La reunión tuvo lugar en la casa donde conviven, en Palermo, cerca de las 16 horas. Por la noche, en tanto, celebraron una fiesta en un boliche de la Costanera.

