Jorge Rial confirmó que tiene Covid: “Pensé que el virus no me iba a alcanzar”

Jorge Rial contó que gracias a la vacunación completa, tiene síntomas leves

En medio del aumento de casos de coronavirus que se están suscitando en el país, este mediodía Jorge Rial comunicó que dio positivo.

“Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones”, comenzó escribiendo en una story de Instagram. Y cerró: “Gracias a que estoy con vacunación completa, transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, sigan cuidándose, ¡y vacúnense! Por ustedes y los demás!”.

La story de Jorge Rial informando que tiene coronavirus

Este martes, los casos diarios pasaron de 5.300 a 9.300 en sólo 24 horas. La última vez que se registró una cifra tan alta fue el 19 de agosto de 2021, con 10.596 casos. Además, por tercer día consecutivo, la positividad pasó el 10% recomendado por la OMS y fue del 13,14%. Con estos datos, el país acumula un total de 5.404.380 casos positivos desde el comienzo de la pandemia, mientras que los fallecimientos fueron 116.953.

Tal como viene informando Infobae, Argentina lleva ya un poco más de 9 semanas constantes de aumentos de casos confirmados de COVID-19. Es un aumento del 275% si se comparan los promedios semanales de casos diarios reportados desde la primera semana de octubre hasta los últimos siete días. La mayoría de esas personas fueron afectadas por la variante Delta del coronavirus.

En este sentido, expertos consultados por este medio fueron críticos con la apertura de los eventos masivos e hicieron hincapié en que la población debe completar sus esquemas de vacunación. La suba de casos irrumpe a días de las Fiestas. En relación a esto, la OMS recomendó evitar las reuniones familiares durante los festejos por Navidad y Año Nuevo por la escalada de contagios derivada del avance de la variante Ómicron. Para el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la forma más rápida de volver a la normalidad es “tomar las decisiones difíciles”.

Noticia en desarrollo...

