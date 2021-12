Es moza y se sacó una foto con Rodrigo de la Serna: la propina que le dejó y la divertida respuesta del actor

Rodrigo de la Serna es uno de los protagonistas de la última temporada de "La Casa de Papel"

Rodrigo de la Serna no es de los actores que más uso hacen de las redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas su nombre fue tendencia por una fotografía que se sacó con una moza en el restaurante donde se desempeña. “Estás trabajando normal y de la nada tenes que atender a Rodrigo de la Serna”, escribió la joven junto a la postal.

Rápidamente, dicho tweet se volvió viral y, entre las miles de respuestas que recibió, se destacó la del propio actor: “Espero que no se haya ido sin pagar ese, ¡tiene cara de atracador!”, señaló haciendo referencia a Palermo, el personaje que interpreta en La Casa de Papel, la popular serie de Netflix que semanas atrás estrenó la última parte de la quinta temporada. De todas formas, en la imagen se puede ver el ticket con el importe que pagó y la cantidad de propina que le dejó.

Pero además de la respuesta del ex protagonista de Okupas, la moza recibió una catarata de comentarios halagando al actor. “Unas ganas de que me atraques bue”, “A mí me llega a responder Rodrigo de la Serna y MINIMO me dan 5 infartos”, “A mí me robo el corazón”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios de la red social del pajarito.

Por otro lado, el actor le dejó un profundo mensaje navideño a sus seguidores. “Mucha fuerza para los que estuvieron aislados, internados, peleando por vivir o recordando a los que hemos perdido en esta pandemia de re mierda. Para quienes tuvieron la suerte de pasarla en familia, junto a sus viejos, hijos y todos esos que nos llenan de alegría, #FelizNavidad”, escribió en la misma red social, junto a una foto suya que intervino con una barba blanca y un gorro de Papá Noel.

En el plano personal, en los últimos días trascendió que Rodrigo se habría separado de Ludmila Romero, la mujer con la que tuvo dos de sus tres hijos, Olivia y Estanislao. Así lo informó Andrea Taboada en Los Ángeles de la Mañana aunque, reacio a hablar de su vida privada, él nunca lo confirmó ni lo desmintió.

A mediados de septiembre, de la Serna también había sido noticia tras su reencuentro con sus compañeros de elenco de Okupas. Una cuenta de Twitter de fans de esa ficción compartió una numerosa foto grupal que había sido captada casi en ese momento. Allí se los ve a los cuatro protagonistas, el director y también a Ana Celentano (Clara), Dante Mastropierro (El Negro Pablo), Jorge Sesán (Miguel), Sergio Podeley (El Mulo), Augusto Brítez (Peralta), Ana Rosina Soto (Sofía), más parte del equipo de la serie: sonrisas, gestos y aire de celebración en los rostros de quienes volvieron a compartir un mismo espacio después de dos décadas y a pocos meses del reestreno.

“Veinte años después... todo sigue igual”, escribió Staltari citando a Viejas Locas para publicar en su Instagram un “antes y después” de los fabulosos cuatro de la ficción argentina: Ricardo, Pollo, Walter y Chiqui, en el 2000 y en el 2021.

“Gracias a estos animales salió la mejor serie argentina. Que hermoso reencuentro! Gracias Bruno Stagnaro por juntar a todos“, escribió quien encarnó a El Negro Pablo, señalando al director como el responsable de la histórica juntada. “20 años pasaron y nunca se destiño ninguno! Los momentos que hemos vivido no se olvidan más... y que momentos vividos! Fue muy lindo volverse a reencontrar con casi todo el elenco. Simplemente GRACIAS. Los quiero mucho a todos, paparulos!”, cerró el actor.

