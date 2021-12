El increíble casting fallido de Nai Awada: “Era para hacer de la hija de mi papá en ficción y no quedé”

Nai Awada contó una increíble anécdota que se hizo viral

Muy activa en las redes sociales, Nai Awada suele compartir a diario tanto sus experiencias laborales como personales con sus seguidores. Y en la madrugada del domingo, sorprendió a todos contando una desopilante anécdota que se hizo viral.

“Mis últimos dos fracasos: hice casting para ( lean bien, eh) HIJA DE MI PAPÁ en ficción y no quedé. Listo retirada de la actuación y la segunda haberme comido dos potes de fra nui”, escribió en su cuenta de Twitter, haciendo referencia a que en un momento tuvo la posibilidad de trabajar con Alejandro Awada. A los pocos minutos, su mensaje se llenó de “me gusta” y comentarios, e incluso muchos internautas se mostraron preocupados por la posibilidad de que abandone su profesión. Ante tanta repercusión, horas más tarde Nai aclaró: “Jajajajaja chicos, ¡claramente es humor! Tengo dos pelis increíbles para este año que ni empezó aun, así que estoy muy manija ¡JAMÁS dejaré de actuar por un NO!”.

Nai Awada contó el insólito casting en el que no quedó

Nai Awada aclaró que no dejará la actuación

Divertida, la actriz siguió interactuando con sus seguidores. “Ahora… la pregunta es y SE PICA, ¿quieren saber quién SÍ quedo para hacer de la hija de mi papá? Porque ahí fue tipo OH MY GOD, desmayada, descompuesta. Like si sos una mostra mediática y queres saber”, escribió misteriosa, aunque todavía no reveló la identidad de la persona que consiguió el papel.

Nai Awada amagó con revelar la identidad de la actriz que le "robó" el papel

Sin embargo, a Nai le seguían llegando mensajes y noticias que aseguraban que no iba a actuar más, es por eso que volvió a reiterar: “Ya pasó hace más de un año y nunca me afecto, por eso lo cuento, me dio risa contarlo… es mi humor ácido”. Y enfatizó: “Periodistas poniendo que dejo la actuación MI AMOR eso JAMAS !!!!! Jajajaj todo con humor amo mis anécdotas de castings fallidos. Tengo muchas muy buenas de mi época de publicidad”. Por último, dio por terminado el tema a pura ironía. “¿Podríamos hacer un colmo no? ¿Cuál es el colmo de ser la hija de Alejandro Awada? Hacer un casting para hacer de su hija, pero que quede otra hija de OTRO FAMOOSO jajajajajaja posta amo esta historia”.

Nai Awada tomó con humor su casting fallido

A fines de septiembre, Nai había sido noticia tras contar que fue acosada por un hombre a la salida de la peluquería. Con el objetivo de prevenir a sus seguidores y dar a conocer lo que le sucedió, la actriz compartió en su cuenta de Instagram el perfil del acosador y explicó: “Lo bloqueo y se abre otras cuentas. Hoy pasó a mayores, ya que me fue a buscar a la salida de la peluquería y no quería irse. Me dio mucho miedo”.

Acto seguido, compartió los mensajes privados que le enviaba. “Hola Nai, sabés quien soy. Te fui a ver, solo quería conocerte. Hace más de cuatro meses que te vengo escribiendo y sabés lo que siento, te dije que hacía una excepción. Lamento, yo trataré de hacer mi due... te dije no te olvidaré yo no le regalo mi corazón a nadie que se lo merezca”, le escribió el desconocido.

Luego, la ex Bailando decidió hacer unas stories para contar en detalle lo que pasó. “Gracias por sus mensajes. La verdad que fue un momento horrible, ahí les compartí el Instagram de este hijo de p... para que puedan denunciarlo porque lo bloqueo en una cuenta y se abre otra y otra”, comenzó relatando. Y continuó: “Hoy fue muy peligroso lo que me pasó. Está bueno visibilizarlo para que ninguna mujer tenga que vivir lo que yo viví. Este tipo es un hijo de p... enfermo que me sigue en las redes”.





