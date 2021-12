Actualmente, Silenzi se encuentra un poco alejada de los conflictos mediáticos

“Amé mi tatuaje”, escribió Barby Silenzi en su cuenta de Instagram donde compartió hace unos días una foto del enorme tatuaje que se hizo en su espalda. La modelo y pareja del Polaco, se mostró feliz y radiante con la flor que se inmortalizó en su piel y que recorre toda su columna vertebral.

Actualmente, Silenzi se encuentra un poco alejada de los conflictos mediáticos y se centra el cuidado de su pareja y su familia que tantos primeros planos de programas de espectáculo ocuparon. En esta oportunidad, la ex participante de La Academia optó por tener un cambio estético y eligió una inmensa flor en negro para tatuarse en su espalda.

El 2021 no fue un año fácil para Barby. En septiembre, murió Cristina, su mamá. Tenía 76 años y en 2013 había sido diagnosticada con Alzheimer. Estaba internada en coma farmacológico con una neumonía bilateral. La bailarina utilizó sus redes sociales para despedirla con emotivos posteos.

El impactante tatuaje que se hizo Barby Silenzi en toda la espalda

La bailarina no solía hablar públicamente de la salud de su madre ya que se conmovía al hacerlo y, según contó en alguna oportunidad, le generaba algunos reproches familiares. En 2018, por caso, se quebró durante una entrevista en Los ángeles de la mañana cuando mencionó la situación que atravesaba al no poder recibir la ayuda que querría por ese entonces para cuidar a su hija Elena, fruto de su relación con Francisco Delgado.

“Yo estoy sola para todo. Él no aparece nunca y siempre tiene una excusa para todo. Pero bueno… Es lo que nos toca”, explicó por ese entonces Barby, que no tenía una buena relación con el padre de su hija.

En ese contexto, habló de la salud de su madre: “Nadie me ayuda porque la que podría hacerlo está muy enferma, pobre”, dijo entre lágrimas. “Es horrible porque como que no es mamá, usa pañales, no puede caminar -continuó-. Esa parte de mi familia no puede estar o ayudarme con Elena. Si mi mamá estuviera bien estaría cuidándola”, agregó por ese entonces la bailarina y mencionó que dichas declaraciones le generaban problemas con su padre, quien cuidaba a su esposa: “Me dice que mi mamá sufre con lo que yo digo de ellos en televisión”.

“Es una enfermedad progresiva. No tiene vuelta atrás”, sostuvo aquel entonces y remarcó que su madre había podido disfrutar de los primeros meses de su sobrina -hija de su hermana Florencia-. “Después ya no”, lamentó los momentos que Cristina se perdió de sus nietas (Barby luego fue madre de Elena, y tuvo otra sobrina más). “Toma mucha medicación. Ella está tranquila, la sentás y se queda sentada. No podés charlar con ella, le preguntás si quiere comer, si quiere ir al baño. Es lo único”, contaba por aquellos días en el programa de Ángel de Brito.

“De alguna forma, yo estoy sola, por más que diga que no”, enfatizó sobre la situación que atravesaba entre la salud de su madre y la crianza de su hija.

En ese momento, Florencia Silenzi -que además de publicista es la community manager y se encarga de manejarle algunos asuntos comerciales a su hermana- también había desatado públicamente una interna familiar porque Barby y El Polaco celebraron el cumpleaños de su hija Abril y también aprovecharon la ocasión para bautizarla, pero no invitaron a la familia de la bailarina a dicho festejo.

