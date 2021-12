Estefanía Pasquini contó detalles de su lucha por ser madre con Alberto Cormillot: “Ya estaba perdiendo todas las ilusiones”

Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot junto a su hijo Emilio

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini disfrutaron de una hermosa Navidad en familia junto a Emilio, el pequeño de tres meses que los unió como padres. Sin embargo, la búsqueda de su hijo no fue tan sencilla como muchos imaginaban. Y así lo contó la nutricionista, en un sentido posteo de Instagram que hizo en las últimas horas.

“Sin lugar a duda estas fiestas fueron totalmente distintas a las del año pasado...”, comenzó reflexiva junto a varias postales de la Nochebuena. Y continuó: “El 24 a la noche del año anterior me agarró llorando desconsoladamente, por lo que no había podido ser... Por un año donde ya estaba perdiendo todas las ilusiones de ser mamá, harta de los fracasos, harta de inyectarme cada día y cada año sin lograr nada, con toda mi flia diciéndome, ya vamos a poder (porque ya era un objetivo de todos) claramente necesitaba escuchar eso... No importaba si era verdad o mentira, pero necesitaba que alguien lo dijera...”.

Y cerró con un mensaje esperanzador: “Un año después acá estamos... Con Emilio en brazos, ningún pronóstico pudo con nosotros, por eso siempre digo, no compres lo que te dicen o lo que te dice tu cabeza con ese ´no vas a poder´. Desealo tanto y buscalo, que a la vida no le quede otra que dártelo”.

El posteo de Estefanía Pasquini contando su lucha por ser madre

Semanas atrás, Pasquini también había compartido otra reflexión, en esa oportunidad con motivo del segundo aniversario de su boda con el reconocido médico. “Si tenés pareja y creés que es perfecto, no te cases”, comenzó escribiendo la mujer en un posteo que acompañó con cinco fotografías de la pareja y el bebé. Con el mismo estilo, y a propósito de la fecha en cuestión, continuó enumerando esas sensaciones propias del enamoramiento. “Si creés que no hay nadie como él, si cada vez que lo ves sentís mariposas en la panza y el tiempo se te pasa volando, no te cases”.

Pero allí no terminaban las razones por las cuales no pasar por la ceremonia. “Si harías cualquier cosa por verlo un segundo, si solo pensás en estar con él, que nadie te va a amar así, o que no podés amarlo más de lo que ya lo hacés, no te cases”, continuó Estefanía, que resumió su argumento con una frase contundente: “Si estas enamorado, no te cases”.

Hasta ahí, parecía un mensaje contradictorio teniendo en cuenta la importancia de la fecha para el matrimonio. Pero a partir de este punto, la nutricionista comenzó una larga lista de motivos por los cuales sí valía la pena dar el sí: “Hacelo recién cuando no quieras regalarle la luna, sino ir juntos, cuando te cueste hablar, reír, estar ahí... Y aun lo haces. Cuando lo extraordinario se vuelva rutina, y puedan hacer de eso cotidiano algo extraordinario”, señaló.

En el mismo sentido, Estefanía continuó mencionando las señales que a su juicio le abrían la puerta al matrimonio. “Cuando entiendas que pedir perdón, es mucho más importante que perdonar y tener la razón. Cuando sepas que podes vivir sin el, pero aun así lo elegís para todos los días”, añadió en el emotivo texto, en el que las palabras se mezclaban con los corazones. Recién en la parte final de su extensa misiva, la nutricionista le puso nombres propios a las palabras: “Gracias por elegirme, por quererme, respetarme, cuidarme, acompañarme y por darme éste amor tan lindo y lo mas hermoso de la vida que es Emilio. Para toda la vida @drcormi te amo”, cerró, mencionando el perfil de Instagram de su marido.





