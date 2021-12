El mal día de Benjamín Vicuña: el regalo inesperado con el que se encontró el actor y alteró su rutina

Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña está pasando por un diciembre muy particular. Soltero y ya lejos de la China Suárez, divide sus tiempos entre el trabajo y los compromisos y sus hijos, Bautista, Beltrán y Benicio fruto de su relación con Pampita y los dos más chicos que tuvo con la ex Casi Ángeles, Magnolia y Amancio. En su agitada agenda, cualquier pequeño percance puede terminar siendo un incordio, claro que a veces, como dice el dicho “no hay mal que por bien no venga” y quien dice, la suerte estará de su lado.

Resulta que el actor dejó su auto en la calle y al ir a buscarlo para seguir con su rutina, se encontró con una gran sorpresa: un pájaro había hecho sus necesidades en él. Pero lo curioso y el motivo por lo que él decidió fotografiar la escena fue por el tamaño de los deshechos, que hacían pensar que más que de una paloma o un ave se trataría de una bandada.

Además, todo ocurrió en sobre el parabrisas del lado del conductor, por lo que antes de subirse al vehículo y emprender viaje, tuvo que sí o sí limpiar el “regalito” que le habían dejado porque sino no tendría visibilidad.

Benjamín Vicuña tuvo un percance con su auto

A pesar de todo, el chileno que progresivamente estás subiendo su perfil en las redes sociales, se tomó con humor la situación y escribió, a la espera de buenos augurios: “Dicen que es buena suerte, pero esto ya es un montón”.

De todas formas, pareciera que la sorpresa en el parabrisas ya está rindiendo sus frutos en el plano laboral y ayer comenzó con el rodaje de Miénteme, con Florencia Peña y con la dirección de Sebastian Schindel.

Benjamín Vicuña comenzó con el rodaje de Miénteme

Tras separarse de la China Suárez en agosto y luego del escándalo que ella protagonizó con Wanda Nara y Mauro Icardi, Benjamín Vicuña está cada vez más cerca de su ex y mamá de sus hijos mayores, Carolina Ardohain. En las últimas semanas se mudó a una gran casa en Barrio Parque, muy cerca de donde la jurado de La Academia vive con Roberto García Moritán, pero además compartieron varios eventos familiares y públicos.

El lunes pasado estuvieron en el Teatro Colón en el lanzamiento de un perfume y aunque no se fotografiaron juntos, se saludaron. En aquella oportunidad fue Zaira Nara quien posó ante las cámaras primero con su colega y luego con el chileno. Días más tarde volvieron a coincidir, aquella vez en una reunión que organizó la marca de ropa de la cual él es la cara y a donde ella estuvo como invitada. “¿Ya llegó Carolina? Qué nervios, todos nos van a mirar”, le habría dicho él a Yanina Latorre antes de ingresar al local.

Pero como si eso fuera poco, el fin de semana la conductora y su marido bautizaron a Ana y realizaron una gran fiesta en su casa en el country Santa Bárbara y entre los invitados, para sorpresa de muchos, estuvo el chileno junto con sus hijos menores.

Una de las curiosidades de la fiesta de bautismo de la beba de cinco meses fue que desde el jardín de la casa donde se realizó el encuentro, se veía a lo lejos el jardín de la casa de Wanda Nara, que casualmente estaba también de festejo, por o que se podían observar los inflables que la empresaria había alquilado par el cumpleaños de Constantino.

Pampita y Roberto García Moritán eligieron cuatro padrinos para su hija: Luciana Pizzolorusso y María Carola Carrasco, amigas de la modelo; y Francisco García Moritán y Joaquín Juana, hermano y amigo del empresario. Allí también estuvieron presentes familiares de ambos y amigos íntimos.

“¡Gracias a todos los que hicieron posible este bautismo de película para Ana!”, escribió la conductora en su Instagram junto a una foto de quienes asistieron. Además, le dedicó un emotivo mensaje a su hija: “En presencia de tu familia, padrinos y amigos, fuiste bautizada. Hoy empieza una nueva vida donde Dios va a acompañarte y protegerte siempre, vas a poder contar con esta fe en todas las circunstancias, e ingresas así en cuerpo mente y espíritu a esta religión católica que es la que nuestra familia profesa. ¡Espero, hijita amada, que tu corazón limpio y luminoso reciba miles de bendiciones hoy y siempre! ¡Te amamos!”.

