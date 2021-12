La escapada romántica y divertida del Tucu López y Sabrina Rojas en Tucumán: “Con vos todo es risa”

Sabrina Rojas y Tucu López disfrutan de un viaje a Tucumán

El Tucu López y Sabrina Rojas disfrutan de un intenso noviazgo día a día y para cerrar un 2021 muy movido se tomaron unas vacaciones a la provincia de Tucumán. En las redes sociales compartieron con sus cientos de seguidores imágenes y videos de esta escapada romántica a la tierra natal del locutor.

“Con vos todo es risa”, señaló la actriz en Instagram al publicar un serie de fotos divertidas en la habitación de un hotel. “Con vos todo es alegría, te amo”, le contestó el conductor. Durante su estadía aprovecharon para conocer diversos lugares y seguramente López aprovechó para presentar a su pareja a su familia y sus amigos íntimos.

Sabrina Rojas y Tucu López se divierten

La modelo también aprovechó para hacerle un picante reclamo al protagonista de SEX, que va a desembarcar con un programa llamado Emparejados en la pantalla de América. “Escuchame una cosa, todo el mundo me está diciendo que me traés al mismo supermercado que trajiste a la Cobra que se cobra todo lo que hiciste bebé ¿Podés ser más original?”, le dijo en referencia a Jimena Barón, con quien el Tucu tuvo un breve noviazgo hasta principios de este año. “Queda cerca de donde estamos parando y hay un montón de cosas para comprar”, se justificó él. Pero Sabrina insistió entre risas: “Revisa dónde me llevas”.

Cabe recordar que López estuvo en diciembre del 2020 paseando en su provincia natal junto a la ex jurado de La Academia. En esa oportunidad, el viaje también había tenido el mismo objetivo: presentarle a su familia a su entonces novia. Pero lo cierto es que la relación no prosperó y, a mediados de este año, el locutor encontró el amor en brazos de Rojas.

La escapada romántica de Sabrina Rojas y Tucu López

Por su parte, Sabrina dejó en claro en más de una oportunidad que el vínculo con su ex, Luciano Castro era más que cordial. “Somos dos personas separadas que no nos debemos nada, que tenemos las cosas en claro. Y por eso yo también me puedo permitir vivir mi presente con esta liviandad, porque no tengo nada ni a nadie a quien rendirle cuentas porque nadie me las pide, y así tiene que ser. Hoy la separación es definitiva, pero seguimos siendo familia, siempre”, había dicho tiempo atrás. Incluso se supo que fueron a cenar juntos con sus respectivas parejas: ella con el Tucu, y él con Flor Vigna.

A los 3 meses de anunciar su separación con Castro, Rojas y López no quisieron blanquear su romance y se encargaron de desmentir los rumores. “Es un morocho lindo”, dijo ella. “Me parece divina”, apuntó él. Y la historia quedó allí, solo por un rato. Luego, llegaron los testimonios fílmicos, cuando fueron sorprendidos abrazados por la calle, y en determinado momento él rodea la cintura de ella con su mano y le da un romántico beso.

Faltaba un paso más, en las redes sociales, que sucedió a principios de septiembre, cuando la actriz oficializó el romance publicando la primera foto con el locutor. En una imagen casera, se los veía muy cerca, con una puesta que pretende transmitir cierta espontaneidad. Ella, en primer plano, miraba a cámara y él, de perfil, le rozaba el cabello con su rostro. Como comentario, nada de palabras: apenas una mención a su flamante novio y un corazón. Desde entonces, todo marcha viento en popa entre ambos.

Sabrina Rojas y Tucu López, muy enamorados en Tucumán

Sabrina Rojas y Tucu López, en Tucumán

