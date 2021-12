La felicidad de Miguel Ángel Cherutti por el casamiento de su hija Antonella: “Ahora quiero que me haga abuelo”

Silvina Ocampo, Franco Miranda, Antonella y Miguel Ángel Cherutti (Fotos: RS fotos)

Este lunes no fue un día cualquiera para Miguel Ángel Cherutti. Después de doce años de noviazgo, su hija Antonella se casó con el ex futbolista Franco Miranda, quien supo jugar en Patronato, Sportivo Belgrano de Córdoba, Instituto y la liga sueca. Y el humorista no pudo contener la emoción al verla dar el “sí”. “Hacía mucho tiempo que estaba en pareja y ya era hora de que pasara por el Registro Civil”, dijo en diálogo con Teleshow en medio de los festejos.

La actriz y productora, al igual que su hermana Bianca, quien recientemente cobró popularidad por su participación en La Voz Argentina, nació como fruto del matrimonio de Cherutti y Silvina Ocampo. Y tiene dos hermanos más de la relación de su padre con Fabiola Alonso: María Luján y Santino. Sin embargo, siendo la mayor, la relación con su padre es más que especial.

Miguel Ángel posa emocionado junto a Antonella

“Hicimos una reunión hermosa en la casa de mis suegros, los padres de Silvina, en Villa Urquiza. Fue algo muy íntimo, dónde reunimos a toda la familia de ellos y parte de la mía. Y la verdad es que estoy muy emocionado. La ceremonia fue a mediodía. Y tanto Antonella como Franco son dos chicos maravillosos, que hace muchos años que están de novios, así que estoy feliz de que se hayan casado”, señaló Miguel Ángel.

Y agregó: ”Este fue un año que arrancamos bastante bien y estamos terminando mejor. Gracias a Dios, después del parate por la pandemia, se recuperó algo del trabajo perdido. Y Antonella también es productora mía y me ayuda mucho en mi laburo. Ella estudió Licenciatura en Artes Audiovisuales y es muy inteligente. Pero también estuvo lo de Bianca que, para mí, fue un fortalecimiento en lo espiritual y en lo emocional. Así que en pocos días me voy a Mar del Plata con ella, donde voy a estar en el Costa Galana el 24, el 31 en el Sasso y, en la temporada, vamos a estar presentándonos juntos con un espectáculo que se llama Súper Show en el Teatro La Campana y cuenta con la producción de Torry Palenzuela”.

Antonella arreglando el ramo junto a su hermana Bianca

Con respecto a la ceremonia en sí, Cherutti explicó: “Lo de hoy fue muy especial. Son sensaciones muy buenas, muy lindas. Porque, como papá, Antonella es mi primera hija, la mayor. Y es un ser muy especial para mí. Así que estoy muy contento, festejando. Porque fue muy lindo todo lo que pasó y lo que le dijo la jueza que la casó. Yo soy medio nostálgico y me emociono enseguida, así que lloré un poquito”.

Miguel Ángel llegó a la boda junto a su hijo Santino, pero se lamentó de que Luján, quien reside en España junto a su marido, no pudiera estar presente en un día tan especial. “Hoy por hoy, los hijos son lo más importante que uno tiene en la vida. Por lo menos, eso es lo que me pasa a mí. Y es por eso que el casamiento de Antonella fue como un regalo del cielo para mí”, aseguró el humorista.

Los recién casados junto a sus padres y los hermanos de la novia

Hace unos años, en diálogo con este medio, Antonella había minimizado la importancia de la libreta roja. “Soy hija de padres separados desde que soy muy chica y al matrimonio no lo veo como algo importante. Algo que me enseñó la vida es la importancia de la familia, con amor y respeto y eso es mucho más que un papel de matrimonio. De todas formas admito a la gente que se casa, lo respeto, pero no es mi deseo”, había dicho. Pero, evidentemente, cambió de opinión. Y su padre está feliz por eso.

“Ahora lo único que quiero es que me haga abuelo. ¡Qué me haga abuelo, por favor, que no tengo ningún nieto”, suplicó Miguel Ángel mientras todavía seguía disfrutando del festejo junto a sus seres queridos.

Miguel Ángel tirándole arroz a los flamantes esposos (Foto: RS fotos)

