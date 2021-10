Tucu López fue a la casa de Sabrina Rojas pero un problema de salud le arruinó la cita

Sabrina Rojas y El Tucu López

La relación entre Luis Tucu López y Sabrina Rojas marcha sobre rieles y, cada vez que pueden, se muestran muy enamorados y apasionados en sus redes sociales. Esta semana, la actriz invitó a su casa al locutor, pero los planes que tenían se vieron súbitamente arruinados por un problema de salud de él.

Lo que iba a ser una tarde de disfrute en pareja, terminó convirtiéndose en algo parecido al consultorio de un médico debido a las fuertes migrañas que López sufre desde adolescente. Así lo contó en su cuenta de Instagram, a través de dos fotos tomadas por Rojas y un texto en el que explicaba lo sucedido.

“Resulta que tengo migraña con aura desde mis 18 (si tiene curiosidad, gugleé)”, sugirió el Tucu a sus miles de seguidores. “Cuando me agarra, quedo así: roto e inservible. Y así se sube mi compañero desde hace 8 años como si supiera que me hace bien tenerlo pegado a mí. Lo sabe, claramente”, dijo para explicar las fotos en la que se lo ve tendido sobre una cama instalada en una galería de la casa, con la pileta y el pasto reflejándose sobre un ventanal y en la que se lo ve siendo mimado por su perro, muy atento a la situación.

El Tucu López y su perro Elvis, en la casa de Sabrina Rojas (Foto: Instagram)

"Tengo migraña con aura desde mis 18", explicó el Tucu López sobre su malestar

“No se priven de tener un Elvis en sus vidas. Posta. Adoptá mañana mismo. No compres”, aconsejó López. Y como postdata, escribió: “La Sabri la vió y foteó esta altísima placa”, dijo y arrobó a su novia. Atenta a la situación, Rojas le devolvió la dedicatoria escribiéndole un sintético comentario: “Lindos”, puso en referencia a su novio y al animal, junto con dos corazones rojos.

El posteo del Tucu López con las fotos que le sacó su novia, Sabrina Rojas (Foto: Instagram)

La migraña con aura es un fuerte dolor de cabeza recurrente que aparece después o al mismo tiempo que los trastornos sensitivos llamados “aura”. Se trata de alteraciones que pueden incluir destellos de luz, puntos ciegos, cambios en la visión u hormigueo en la mano o la cara.

“La relación está cada vez mejor. Está consolidada”, afirmó El Tucu López a principios de octubre sobre su vínculo con Sabrina Rojas, a quien conoció hace unos meses cuando ella fue a ver Sex, la obra erótica que él encabeza. Si bien en un principio quisieron ocultar su romance ya que no sabían si prosperaría, una vez que vieron que funcionaba, no tuvieron reparos en mostrarse públicamente o hablar al respecto.

“Sabri tiene dos hijos y demás. Es complicado, y muy pronto también”, sostuvo El Tucu. “Nos vemos cada vez que podemos y va por ahí. De acuerdo a los tiempos de cada uno”, agregó y detalló que si bien Rojas lo está ayudando a encontrar un nuevo hogar lo hace “de copada” y no porque su intención sea vivir bajo el mismo techo.

Sabrina Rojas y El Tucu López confirmaron su relación en agosto pasado

“Yo soy muy vago para buscar departamento. Para esto, para aquello, para este tipo de cosas. Y Sabri es muy grosa y me da una mano grande. Me ayuda con esto porque esas cosas son un garrón. Se involucra porque es una copada, un ser humano increíble y es divina porque me ve a mí boyando”, agregó.

“¿Conociste a los hijos?”, le preguntaron en Implacables (El Nueve). “No los conozco a los chicos todavía. Estamos hablando para conocerlos, en algún momento va a suceder”, respondió el actor sobre el momento en que Sabrina Rojas decida presentarle a Esperanza y Fausto a su nueva pareja.

