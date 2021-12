Un ex Cebollitas relató el terrible accidente que tuvo: se cayó de un precipicio en Brasil

Cebollitas

El ex Cebollitas Matías Boquete, conocido por haber interpretado a Axel en la tira, sufrió un terrible accidente en una playa de Brasil. Tras caerse de un precipicio, el actor tuvo que ser intervenido de urgencia y continúan en proceso de recuperación.

“Tuve un accidente heavy, me caí de una bajada de una playa que tienen una escalera de piedra tallada, de una altura de tres metros me caí”, sorprendió en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live y luego dio detalles sobre cómo fue el accidente que podría costarle la vida y por el cual reconoció que tuvo “un ángel” que lo ayudó.

“Había una fiesta en la playa y estaba en ese momento con una señorita que ya no está más conmigo y nos fuimos a ver las estrellas porque es un lugar muy lindo. Fue en la playa de amor que es muy linda y las olas forman un corazón, la historia dice que era playa de muerte, pero no daba para venderla así”, dijo y recordó que a ese lugar iba a hacer surf: “Ahora no puedo por la operación que me tuve que someter”.

Matías Boquete, Axel de Cebollitas

El accidente fue hace cuatro meses: “Estaba viendo las estrellas con esta chica. Es un lugar lindo pero muy peligroso, no hay luz, hay una caída de quince metros y caí solo de tres, estaba en la primera parte, tuve un angelito que me atajó y no me dejó chocar con nada. Estuve siete días y me operaron, me dejaron nuevo”.

Como anécdota contó que el médico que lo operó a él, ese mismo día atendió a la novia del jugador de vóley Facundo Conte que se había caído de la moto y tuvieron que hacerle una intervención similar a la de él: “Ahora estamos los dos bárbaro, la recuperación fue buena. El dolor te genera algo que debe liberar endorfinas porque llega un momento que ya no lo sentís. Sí lo sufrís cuando salís del quirófano, que se te va la anestesia y te vuelve el dolor, es jodido, pero a la vez la saqué super barata”.

Matías se hizo conocido por interpretar a Axel uno de los chicos del equipo de fútbol de la tira Cebollitas que se emitió entre 1997 y 1998. En los últimos años, además de vivir y trabajar en Brasil estuvo también en Ecuador, donde hizo una obra de teatro con sus ex compañeros Solange Verina, Vero en la ficción y Juan Yacuzzi, Coqui.

Fue justamente Yacuzzi quien en los últimos meses aseguró que los jóvenes actores no la pasaban bien mientras hacían el ciclo infantil. “Algunos (productores) se volvían muy locos, se ponían rojos de gritarnos, tiraban el papel en el piso. Algunos lloraban y todo. Si llegamos a grabar Cebollitas de nuevo y Diego está vivo y se entera de eso, se arma un quilombo terrible”.

En aquel momento y para su edad, este tipo de tratos estaban naturalizados: “Pensábamos que era algo normal, que te equivocadas con la letra y que te griten y te caguen a pedos. Hoy por hoy, si yo me entero que a mi hijo un director le grita de esa manera como nos gritaban a nosotros es para matarlo, no tenía nada que ver. Yo veía a compañeros llorando pasándola mal. Si te equivocabas te pasaban la escena, y te decían ‘ahora por tentarse queda para lo último’ y por ahí tenías que esperar seis horas para grabar esa escena donde te equivocaste y éramos chiquitos”.

Brian Caruso, Gamuza en la tira, dijo a Teleshow: “La realidad es que nos tenían en un cuartito que era donde comúnmente íbamos todos a para pasar el tiempo. Cuando no tenías que grabar sino te ibas al bar pero no es que nos maltrataban como dice, no es que nos maltrataban completamente, que nos puteaban”, dijo y recordó que al lugar lo llamaban “el corralito”: “Era un cuartito que teníamos para estar ahí, hacer la tarea o lo que quisieras ahí, sino te ibas al bar. Te buscaban en el corralito o en el bar, y había alguien que nos cuidaba. Yo hice giras y todo y jamás sentí que nos faltaran el respeto, que nos maltrataran, jamás”.

SEGUIR LEYENDO: