El viaje secreto de Jimena Barón que revela un gran paso en su relación con Tucu López

Jimena Baron y Tucu Lopez, más afianzados que nunca.

Después de la dolorosa ruptura con Daniel Osvaldo, Jimena Barón se alejó por completo de las redes y optó por un perfil mucho más bajo. Es que la cantante había apostado mucho por la reconciliación con el padre de su hijo, incluso enfrentando las críticas tanto de sus fans como de los medios, que no entendían el retorno de la pareja tras las denuncias de ella al ex jugador de Boca. Meses más tarde, llegó una nueva desilusión por parte de ella y la ruptura definitiva.

Fue Paula Varela, panelista de Intrusos, quien reveló el supuesto motivo de la polémica separación. “Un día, ella encuentra en el celular de Osvaldo chats con otras mujeres. Y se puso muy caiducha. Se puso muy triste, en serio. No les contestaba el teléfono ni a las amigas”, aportó la periodista.

Tiempo después, más precisamente a mediados de agosto, comenzó una relación con Tucu López, pero poco se sabía – hasta ahora – de la seriedad con la que iba la relación. Sin embargo, gracias a la imagen que publicó la cuenta de Instagram Chusmeteando, se develó el misterio. En dicha foto, se la ve realizando compras en una verdulería de Tucumán, provincia de la que es oriundo su actual novio.

Jimena Barón junto a un fan en Tucumán.

De esta forma, se confirma que su presencia en esa provincia no es casual. La cantante habría viajado junto al locutor a conocer a la familia de él. Además, algunos vecinos de la zona confirmaron que los vieron caminando juntos, si bien aun no hay fotos que lo documenten.

Al contrario de lo que sucedía con su relación con Osvaldo, donde todo era registrado en su cuenta de Instagram, esta vez La Cobra eligió proteger su intimidad y no cometer los mismos errores del pasado. Salvo algunas apariciones esporádicas en su Instagram, que luego se arrepintió y borró, no comparte más contenido en sus redes desde el 13 de julio. Una de esas excepciones sucedió el mes pasado cuando publicó un breve video en sus stories en el que aparecía exhibiendo sus abdominales y haciendo la V de la victoria.

Por otra parte, este cambio de perfil también habría sido un pedido expreso del integrante de la obra Sex, que no está acostumbrado a ese nivel de exposición mediática. En octubre, en una nota con Implacables, él ya había manifestado una cierta incomodidad: “Está todo bien… Es un poco raro tener a alguien clavado en la puerta de tu casa sacándote fotos y vos ni enterarte. No es algo que me haya pasado mucho en mi vida. Pero no pasa nada, entiendo el laburo de todo el mundo y está perfecto”, había expresado.

Sin embargo, también en esa misma nota se había mostrado enamorado de la actriz. “Ella es una genia absoluta. Todo el mundo sabe que es una copada. Yo estoy bien, pasando un buen momento de mi vida”, había declarado.

El Tucu López habló de su romance con Jimena Barón

Incluso, también en otra nota con el mismo medio, habló sobre el vínculo con Momo, el hijo de ella. “Es espectacular, un niño muy divino. Pero no me gusta hablar mucho de menores de edad en los medios”, había dicho.

Tras varias salidas al aire libre por Villa Urquiza que confirmaron la relación, ahora parece que ambos fueron un paso más allá y decidieron hacer una presentación familiar. Ella ya había hecho lo suyo presentándole a su hijo, ahora fue el turno de él.

