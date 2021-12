El radical cambio de vida de Ivo Cutzarida: “Nunca es tarde para crecer”

Ivo Cutzarida, feliz por sumar una nueva profesión a su currículum

Muy lejos de su pasado mediático, en el que popularizó su frase “corta la bocha” cuando años atrás se refirió a la inseguridad y dijo que el que mataba tenía que morir, hoy Ivo Cutzarida vive un presente completamente distinto. Es que si bien sigue siendo un apasionado de la actuación, ahora también suma una nueva profesión en su currículum: así lo anunció en su cuenta de Instagram, donde se mostró orgulloso de su logro.

“Finalmente me recibí de Counselor (Consejero Psicológico) después de 4 años de estudio. Nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para crecer, aprender, transformarse y esta carrera me ha cambiado en alguien apto para poder recibir y escuchar lo más preciado que un desconocido nos pueda dar, que es compartir sus miedos, angustias, su sufrimiento sus secretos”, escribió entusiasmado. Y cerró: “Es un trabajo completamente anónimo, pero somos bendecidos cada vez que un corazón se abre, cuando alguien desnuda su alma y poder acompañar a esa persona en un proceso de sanación. Hoy además de Coach, soy Counselor. Gracias a todos los que me ayudaron”. Rápidamente, el posteo tuvo cientos de “me gusta” y varios comentarios de sus seguidores, que lo felicitaron por concretar su logro.

El posteo de Ivo Cutzarida anunciando que se recibió de Counselor

En el plano laboral, a mediados de año también estuvo realizando un streaming de El sótano, su obra de teatro, pero no todas fueron buenas noticias para él en este 2021. Por caso, en mayo, durante una entrevista con Juan Etchegoyen, por Mitre Live, contó el mal momento que atravesaba por no poder ver a su hija. “El problema fue un divorcio y obviamente que la nena era muy chiquita. Nunca en la vida voy a separar a una madre de una hija, más a esa edad. Le dije que vaya a España con la madre, pero también quiero tener la posibilidad de criarla y estar con ella”, dijo en aquél entonces.

Y agregó: “Esto lo voy a llevar por otros carriles, esperaré que pase la pandemia para poder ir a España y tratar de resolver este tema. Lo tomé como un desafío para mejorarme como ser humano, para acceder a niveles de conciencia y no de pelearme. Al contrario, de elevar mi nivel de conciencia”. “Es un tema que hay que empezar a hablar. Hay muchísimos niños y niñas sufriendo por esto, porque de repente hay madres o padres que se adueñan y quieren transmitirle a sus hijos lo que ellos sienten”, reflexionó en esa ocasión.

Por otra parte, en otra entrevista con Teleshow, se había referido a la polémica frase “corta la bocha”, que lo llevó a la popularidad. “Nos decían que la inseguridad era una sensación y salió un piantado a decir que una cosa era robar y otra matar, eso marcó un quiebre en la sociedad porque se armó un quilombo terrible”, dijo en 2016 en referencia a que si en medio de un asalto amenazaban con hacerle algo a uno de sus hijos, él no tenía problema en defenderse y matar a un delincuente y cerró con su recordada frase. En esa línea, el actor aseguró que en ese momento abrió un debate sobre un tema que no se hablaba: “Tenían un relato y sino, te hacían pelota”, dijo en alusión al gobierno de Cristina Fernández y agregó: “Cuando fueron a hacer el carpetazo de Ivo se encontraron una hoja en blanco”.

