La angustia de Ivo Cutzarida por la imposibilidad de ver a su hija: “El problema fue el divorcio”

Ivo Cutzarida reveló que no puede ver a su hija (Video: "Mitre Live")

Luego de unos años de mucha exposición mediática, Ivo Cutzarida decidió bajar un poco su perfil y alejarse un poco de las cámaras. Sin embargo, sus proyectos laborales continúan, dado que próximamente hará un streaming de El sótano, su obra de teatro, y en ese contexto, es que brindó una entrevista con Juan Etchegoyen, por Mitre Live, donde contó el mal momento que atraviesa por no poder ver a su hija.

“El problema fue un divorcio y obviamente que la nena era muy chiquita. Nunca en la vida voy a separar a una madre de una hija, más a esa edad. Le dije que vaya a España con la madre, pero también quiero tener la posibilidad de criarla y estar con ella”, comenzó relatando. Y agregó: “Esto lo voy a llevar por otros carriles, esperaré que pase la pandemia para poder ir a España y tratar de resolver este tema. Lo tomé como un desafío para mejorarme como ser humano, para acceder a niveles de conciencia y no de pelearme. Al contrario, de elevar mi nivel de conciencia”.

Acto seguido, el periodista dio su punto de vista: “Entiendo lo que estás diciendo, pero tampoco me parece bien que una madre separe a su hija del padre, ¿no?”, a lo que el actor fue contundente: “Exacto, son las dos cosas. Es un tema que hay que empezar a hablar. Hay muchísimos niños y niñas sufriendo por esto, porque de repente hay madres o padres que se adueñan y quieren transmitirle a sus hijos lo que ellos sienten”.

Ivo Cutzarida lamenta no ver hace un tiempo a su hija, que vive en España

Tiempo atrás, en agosto de 2019, el actor ya se había manifestado al respecto. “Se la llevó a España. Yo le firmé para que pueda hacerlo: no le voy a sacar un nene a una madre. No hay que ser egoísta con el niño”, había señalado en diálogo con Teleshow. No obstante, Cutzarida adviertió: “Nunca pensé que se iba a ir, hasta que llegó la nena. Cuando una mujer tiene un hijo, a la mujer le pasan muchas cosas… Lamentablemente hay mucha gente que no lo entiende y hay muchos chicos que sufren por esto. Yo lo hice como una restricción”. Sin embargo, en ese entonces aclaró que busca evitar cualquier enfrentamiento con la mamá de la menor: “En todo lo que ella quería, cedí. A veces es mejor no entrar en conflicto. Ceder, y dejar que el tiempo haga su trabajo”, dijo.

Por otra parte, en otra entrevista con este medio, se había referido a la polémica frase “corta la bocha”, que lo llevó a la popularidad. “Nos decían que la inseguridad era una sensación y salió un piantado a decir que una cosa era robar y otra matar, eso marcó un quiebre en la sociedad porque se armó un quilombo terrible”, dijo en 2016 en referencia a que si en medio de un asalto amenazaban con hacerle algo a uno de sus hijos, él no tenía problema en defenderse y matar a un delincuente y cerró con su recordada frase. En esa línea, el actor aseguró que en ese momento abrió un debate sobre un tema que no se hablaba: “Tenían un relato y sino, te hacían pelota”, dijo en alusión al gobierno de Cristina Fernández y agregó: “Cuando fueron a hacer el carpetazo de Ivo se encontraron una hoja en blanco”.

