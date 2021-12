Gianinna Maradona estalló contra Verónica Ojeda luego de que filtrara la suma de dinero que cobraron por el partido homenaje

Giannina Maradona y Verónica Ojeda, una vez más enfrentadas

El miércoles Dalma y Gianinna Maradona dijeron presente en el homenaje que se le realizó a su padre en Arabia Saudita, luego de que Boca le ganara al Barcelona en la Maradona Cup. Estuvieron acompañadas de su madre, Cluadia Villafañe, de su tío, Lalo Maradona, y de Daniel Osvaldo, pareja de Giannina. Incluso expresaron su alegría en las redes sociales, sintiéndose orgullosas de formar parte de la especial ocasión. Sin embargo, la paz duró poco: en una entrevista radial Verónica Ojeda explicó los motivos de la ausencia de su hijo, Dieguito Fernando, y contó con indignación que las hermanas habían recibido un dinero por haber asistido. El contraataque no tardó en llegar.

En diálogo con Toti Pasman en La Red, la ex profesora de educación física habló del tema y confirmó que recibió la oferta en nombre de su hijo para participar, pero no aceptó. “Desistí de recibir la parte de Dieguito porque me parece una falta de respeto cobrar plata por el homenaje”, explicó, y agregó: “A Dieguito lo invitaron, fue el primero en recibir el llamado, pero él tiene que estar en Argentina para hacerse un ADN en representación de su papá para determinar la paternidad de Magalí Gil y Eugenia Laprovittola”.

A su vez explicó que ninguno de los otros herederos ofreció su muestra genética y que por eso lo haría Dieguito, ya que para ella “es lo más correcto”. Respecto a por qué Jana y Junior no estuvieron en el partido conmemoración de su padre, dijo que a ella no le constaba que estuviesen invitados, pero agregó: “Diego me dijo que si le mandaban el pasaje, él iba, pero no le mandaron nada. Dalma y Gianinna tenían que estar acá haciéndose el ADN pero se fueron al homenaje sin avisarle nada a los otros herederos, eso me parece una falta de respeto a los otros hermanos”.

Los duros tuits de Gianinna Maradona contra Verónica Ojeda

Volviendo al tema monetario, aseguró: “Cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo dije que de mi parte iba a desistir porque me parecía una falta de respeto. No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje, ahí hay un negocio. Se contradicen. Están hablando, lucrando y haciendo negocios con la muerte de su papá. Yo firmé para desistir de la parte de Dieguito, no quería nada. Ellas sí cobraron. Al desistir de los 30 mil dólares, ese dinero lo cobraron ellas”.

Recientemente Gianinna alzó la voz en Twitter y publicó dos mensajes dirigidos directamente a la ex pareja de su padre. “Negocio es querer vender hasta los calzones de mi papá para que te den guita Ojeda. Déjate de joder que esto no es ficción, es realidad. Les pedí que no vendan las cosas de mi papá y todos se hicieron los boludos”. Y agregó: “Que bien que el Zoom está grabado y nuestra conversación posterior también”.

“Y paso a explicarte para que dejes de hablar al pedo de mi hermana y de mí, que la sucesión está formada por cinco integrantes. No sólo Dalma y Gianinna. Fin”, sentenció. También tuvo un breve diálogo con una usuaria, que le escribió: “Rematar la casa de tus abuelos, toda la historia que tiene de Diego... yo si fuera la hija haría todo lo posible por no hacerlo. Hagan un esfuerzo y que no quede para cualquiera”. La hija menor de Claudia Villafañe le contestó sin filtro: “¿Sabés cuál es el problema? Que si hay tres de los herederos que quieren hacerlo ganan por mayoría, y las deudas que hoy tiene la sucesión son imposibles de afrontar, números que nadie se imagina”.

