Eugenia Laprovittola y Magalí Gil se hicieron el ADN para saber si son hijas de Maradona: cuándo estaría el resultado

Magalí Gil, Diego Maradona y Eugenia Laprovittola

Hoy no fue una mañana de jueves más para Eugenia Larovittola y Magalí Gil. Luego de un año y dos respectivamente, de haber recurrido a la Justicia en búsqueda de su identidad, ambas jóvenes se hicieron los estudios correspondientes solicitados por el juez para determinar si son o no hijas de Diego Maradona.

Ambas se presentaron esta mañana a las 10.00 en un laboratorio de La Plata para realizarse el examen. Laprovittola fue acompañada por sus abogados y su papá adoptivo y Magalí estuvo con su mamá. Allí se encontraron con Verónica Ojeda y con Dieguito Fernando ya que la ex profesora de educación física puso a disposición a su hijo para ofrecer su muestra de ADN para cotejarla con la de las demandantes.

Así, el menor de los hijos de Diego Maradona fue hisopado al igual que las demandantes. Las pericias fueron largas y recién pasado el mediodía luego de casi dos horas y media, terminaron. Ahora ya todo está en manos del laboratorio el cual deberá comparar las tres muestras y la que le extrajeron al cuerpo del ídolo previo a su entierro, para determinar si existe o no filiación.

“No fue para nada invasivo”, celebró Eugenia en diálogo con Teleshow quien está feliz de estar un paso más cerca de la verdad. Durante la realización de los análisis y la espera estuvo con Magalí y se cruzó en algunos momentos con Verónica Ojeda. Respecto a Dieguito, dijo agradecida: “Estoy orgullosa de él, siendo tan chiquito hoy demostró lo que es ayudar a los demás”.

Con las Fiestas de por medio, la espera será larga. Recién hacia finales de febrero o principios de marzo estarían los resultados. Sin embargo, para ambas llegar hasta este punto es realmente un hito. “La verdad que pelee muchísimo para llegar a este día, me aguanté muchas cosas, tuve que cerrar la boca muchas veces. No fue fácil llegar a hoy asique estoy agradecida, primero a mis papás y abogados que vivieron el día a día, a Verónica y Dieguito toda la vida por la predisposición y también a la gente que me mando mensajes muy lindos. Y a Magali y a su mamá que hoy fueron muy cálidas conmigo y hubo una contención mutua”, agregó Eugenia, quien había conocido al Diez cuando él era director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, club del cual ella es hincha.

El martes Eugenia se recibió y la noche del miércoles previa a la anhelada extracción de ADN decidió pasarla en familia. “Estoy tranquila y estamos haciendo un festejo íntimo, comiendo, tranquilos, relajados y a disposición de la Justicia y con la esperanza de confirmar mi identidad”, había dicho horas antes de ir a hacerse los estudios.

Magalí fue la primera en sospechar que podría ser hija del padre de Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito. En el 2019 la joven de 26 años se encontró por primera vez con su madre biológica quien le dijo sin preámbulos “Maradona es tu papá”. Hasta ese entonces ella no se había planteado interrogantes sobre la identidad de su padre.

Fue entonces que inició una demanda por filiación. En un principio Matías Morla se había mostrado colaborativo y la idea era acordar entre ambas partes un día y lugar para realizarse el ADN, pero luego la pandemia complicó todo, hasta que el 25 de noviembre del año pasado Diego falleció.

Distinto es el caso de Eugenia que se enteró de la posible filiación después de que el astro deportivo, a quien ya conocía del club, falleciera. Aún estaba haciendo el duelo por la muerte de quien era su ídolo cuando los periodistas le acercaron las versiones. “Mi mamá tenía una pareja y en un encuentro con Diego quedó embarazada. Cuando la pareja se enteró, le empezó a pegar en la panza para que me pierda. Era un contexto de mucha violencia y ella decidió darme en adopción”, sostuvo ella alguna vez.

De comprobarse la existencia del lazo de sangre, ellas pasarían a ser herederas universales de Diego Maradona, al igual que Dalma y Gianinna (hijas de Claudia Villafañe), Junior (de Cristiana Sinagra), Jana (fruto de la relación con Valeria Sabalain) y Dieguito Fernando (de Verónica Ojeda).

