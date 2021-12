Una decisión a último momento por una ausencia: cómo se gestó el viaje de Dalma y Gianinna Maradona al partido de Boca en Arabia Saudita

Dalma y Gianinna junto a su tío Lalo Maradona levantando la copa que ganó Boca (Instagram)

“Cuando solo le querés entregar la copa a Boca y después te das cuenta que es tan hermosa que te la querés llevar a tu casa. Gracias Riyadh por este tremendo homenaje”. Dalma Maradona expresó su emoción y felicidad en sus redes sociales luego de que Boca Juniors le ganara al Barcelona la Maradona Cup en Arabia Saudita, a donde viajó junto a su hermana Gianinna, su madre, Claudia Villafañe.

Las hermanas vieron el partido desde uno de los palcos del estadio acompañadas por Andrés Caldarelli y Roma -esposo e hija de Dalma-, Daniel Osvaldo -novio de Gianinna- y su tío Lalo Maradona -uno de los hermanos de Diego-, quien también compartió en su Instagram una imagen del reencuentro con sus sobrinas en el campo del juego junto al plantel xeneize. “Esos momentos que quedan guardados para siempre. Gracias a todos. Viví uno de los días más hermosos de la vida”, escribió y sumó el hashtag #DiegoEterno, en homenaje al astro que falleció el 25 de noviembre del 2020.

“Y todo el pueblo cantó....”. Contentos, emocionados, y con cierta nostalgia, Dalma, Gianinna, Andrés -con la pequeña Roma en brazos-, Claudia, Gianinna, Daniel y Lalo bailaron al ritmo de Ulises Bueno, quien entonó en el estadio La mano de Dios, la canción que inmortalizó su hermano Rodrigo El Potro en homenaje a Maradona.

Según pudo saber Teleshow, Dalma y Gianinna no tenían pensado viajar a Arabia Saudita ni estar presentes en el partido. ¿El motivo? En un principio quienes sí iban a asistir eran sus tías, con quienes están enfrentadas, y Matías Morla, quien fuera el abogado y apoderado de Diego Maradona y con quien las hijas de Claudia Villafañe tampoco tienen afinidad. Y, buscando alejarse del conflicto y sabiendo que podían cruzarse en aquel evento, prefirieron quedarse en la Argentina.

Sin embargo, cuando se enteraron que finalmente el letrado y las hermanas de su padre no irían, aceptaron la invitación que habían recibido por parte de la organización y que una primera instancia habían rechazado. “Fue todo muy sobre la hora, lo decidieron entre jueves y viernes y tomaron el vuelo el domingo”, dijeron a este sitio allegados a la actriz y a la diseñadora de moda. Si bien su madre no estaba invitada, decidió viajar con ellas para acompañarlas, sabiendo que sería un momento muy especial. Y Claudia quería estar presente y abrazar a sus hijas.

La foto que compartió Lalo Maradona junto al plantel de de Boca y sus sobrinas Dalma y Gianinna (Instagram)

Por otro lado, Dalma aprovechó la oportunidad y el homenaje ya que, además, está haciendo una serie documental sobre su padre en la que, además, será la productora ejecutiva. Será de tres episodios que aún no tiene fecha de estreno ya que no terminaron el rodaje. Para ello, la actriz se tomó licencia en la radio y viajó a distintos destinos en los que estuvo Diego.

Entre otras localidades emblemáticas como la cancha de Argentinos Juniors -club que lo vio nacer futbolísticamente-, Dalma estuvo en en un campo a unos kilómetros de Santa Rosa (La Pampa), en donde Diego Maradona realizó la preparación física en abril de 1994 de cara al mundial que ese año se llevó a cabo en los Estados Unidos.

“¡Y como quien no quiere la cosa se termina el rodaje en Argentina! Y como no podía ser de otra manera me imagino que saben dónde filmamos hoy. Qué emoción todo. Qué equipo del carajo. Gracias por acompañarme con tanto amor y respeto en este viaje”, escribió Dalma Maradona hace unos días anunciando que continuaría su trabajo en el exterior. Por caso, desde Arabia Saudita tomó un vuelo hacia Nápoles (Italia) y se especula que también haga un paso por Barcelona (España), ciudades que también marcaron la carrera de Diego Maradona.

