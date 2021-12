Cuánto cobraron los herederos de Maradona por asistir al partido homenaje y por qué no participó Dieguito Fernando

Verónica Ojeda

“Estuvo espectacular, hermoso”, dijeron Dalma y Gianinna Maradona al salir del homenaje que se le realizó a su padre en Arabia Saudita luego de que Boca le ganara al Barcelona en la Maradona Cup. Ella fueron las únicas hijas de Diego Maradona que estuvieron presentes en la cancha, dejando abierta una vez más una grieta entre ellas y sus medio hermanos Junior, Jana y Dieguito Fernando.

Verónica Ojeda explicó el por qué de la ausencia de su hijo en el homenaje al Diez y apuntó contra las hijas de Claudia Villafañe, quien también estuvo allí. “Los herederos cobraron 30.000 dólares por la Maradona Cup”, dijo contundente la ex profesora de educación física en diálogo con Toti Pasman en La Red.

Ella en nombre de su hijo recibió dicha oferta para participar, pero no aceptó. “Desistí de recibir la parte de Dieguito porque me parece una falta de respeto cobrar plata por el homenaje”, explicó y agregó: “A Dieguito lo invitaron, fue el primero en recibir el llamado. Pero él tiene que estar en Argentina para hacerse un ADN en representación de su papá para determinar la paternidad de Magalí Gil y Eugenia Laprovittola”.

En ese punto, explicó que ninguno de los otros herederos había ofrecido su muestra de ADN y que por eso lo haría Dieguito, ya que para ella “era lo más correcto”. Respecto a por qué Jana y Junior no estuvieron en el partido conmemoración de su padre, dijo que a ella no le constaba que estuviesen invitados pero agregó: “Diego me dijo que si le mandaban el pasaje, él iba. Pero no le mandaron nada. Dalma y Gianinna tenían que estar acá haciéndose el ADN pero se fueron al homenaje sin avisarle nada a los otros herederos, eso me parece una falta de respeto a los otros hermanos”.

Volviendo al tema dinero, agregó: “Cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo dije que de mi parte iba a desistir porque me parecía una falta de respeto. No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje, ahí hay un negocio. Se contradicen. Están hablando, lucrando y haciendo negocios con la muerte de su papá. Yo firmé para desistir de la parte de Dieguito, no quería nada. Ellas sí cobraron. Al desistir de los 30 mil dólares, ese dinero lo cobraron ellas”-

Según pudo saber Teleshow, Dalma y Gianinna no tenían pensado viajar a Arabia Saudita ni estar presentes en el partido. ¿El motivo? En un principio quienes sí iban a asistir eran sus tías, con quienes están enfrentadas, y Matías Morla, quien fuera el abogado y apoderado de Diego Maradona y con quien las hijas de Claudia Villafañe tampoco tienen afinidad. Y, buscando alejarse del conflicto y sabiendo que podían cruzarse en aquel evento, prefirieron quedarse en la Argentina.

“Fue todo muy sobre la hora, lo decidieron entre jueves y viernes y tomaron el vuelo el domingo”, dijeron allegados a las mamás de Benjamín y Roma a este sitio y agregaron que Claudia Vilalfañe se sumó porque quería acompañarlas y abrazarlas en el momento tan emotivo.

Por otro lado, Dalma aprovechó la oportunidad y el homenaje ya que, además, está haciendo una serie documental sobre su padre en la que, además, será la productora ejecutiva. Será de tres episodios que aún no tiene fecha de estreno ya que no terminaron el rodaje. Para ello, la actriz se tomó licencia en la radio y viajó a distintos destinos en los que estuvo Diego.

