La primera aparición pública de Nicolás Cabré tras su separación de Laurita Fernández

“Estoy muy bien. Simplemente, te hablo por mí. Estoy bien, bueno, atravesando un momento pero muy bien... Estoy sola en este momento. Pero la verdad es que esto es muy reciente. Y el haber hecho la apertura y haber ensayado, el engancharme de vuelta con el baile, me conectó con cosas lindas y me hizo muy bien”, dijo el viernes pasado a Teleshow Laurita Fernández. De esa manera y luego de varias idas y vueltas, la bailarina y conductora confirmaba su separación de Nicolás Cabré.

Siempre de perfil bajo, el actor que dio sus primeros pasos en la ficción Son de Diez, cuando era un niño e interpretaba a Juan, el amigo de Yanina Diez, eligió no hablar del tema públicamente, ni se pronunció a través de las redes sociales.

Sin embargo, sí se lo pudo ver públicamente. Fanático del running, el papá de Rufina fruto de su relación con la China Suárez, se lo pudo ver en los 10K de San Isidro que se realizó este domingo en las inmediaciones del l Jockey Club Golf y el Hipódromo.

Nicolás Cabré (Twitter)

Las cámaras de la organización lo captaron a mitad de la carrera y uno de los corredores compartió la foto del actor en sus redes sociales. El actor corrió con un short verde fosforescente y una remera negra sin mangas de la marca que lo acompaña en el deporte desde hace años.

Laurita había confirmado su ruptura con Cabré el viernes en diálogo con Teleshow tras haber estado en el piso de ShowMatch el día que Noelia Mazol se consagró campeona de La Academia: “Me dijeron: ‘¿Quérés entregar la copa?’ ¡Obvio! Todo en esta gran final es lo más. Es todo un año de trabajo para este día. Por eso me encantó ser parte, porque ese el programa más lindo del año. Así que lo disfruté un montón y estoy muy feliz por todos. La verdad que los seis son increíbles”.

Sobre su regreso a la pista, Laurita señaló: “Me genera mucha adrenalina, alegría...Es todo felicidad. La verdad que me dieron ganas de seguir bailando. Creo que el lunes me vengo y sigo haciendo algo. Es muy mágico lo que pasa acá. Y, regresar después de tanto tiempo, fue muy emocionante. Ya el hecho de que hayan pensado en mí para volver y reencontrarme con Marcelo y con todo el equipo, fue hermoso”.

Los rumores de crisis entre Fernández y Cabré venían sonando desde hacía semanas y a fines de noviembre ella se reencontró con su ex, Fede Bal en un evento gamer. Todo surgió a raíz de videos y fotos donde se la ve muy compinche junto al hijo de Carmen Barbieri. Desde la cuenta de Instagram “@chusmeteando1″ se difundieron varias postales y algunos clips del momento en que los ex novios coincidieron sobre el escenario ya que ella era la conductora y él invitado.

La ex conductora de El club de las divorciadas había estado distanciada del ex de Eugenia Tobal y Suárez y en septiembre se habían mostrado juntos de nuevo. Poco a poco volvieron a acercarse y finalmente se dieron una nueva oportunidad amorosa.

“Con Nico quedó todo súper bien, pero bueno, es una una etapa que se terminó, el día mañana uno nunca sabe. Yo lo que busco en mi vida en general es estar bien como todo el mundo. Que si estoy con alguien nos hagamos bien y sea para potenciarte, divertirte, pasarla bien, para tener un compañero”, había expresado ella durante su anterior separación.

Su reconciliación la anunció en ese momento a través de las redes sociales compartiendo una foto de ella con una medalla que ganó el actor en una carrera. “Lo di todo escribió”, y en la siguiente historia lo sumó a él a la imagen y agregó: “Mentira, no fui yo”.

