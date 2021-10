Laurita Fernández publicó la primera foto con Nicolás Cabré tras la reconciliación: “Lo dí todo”

Laurita Fernández y Nicolás Cabré se reconciliaron

Luego de bastante tiempo de una intensa relación, Laurita Fernández y Nicolás Cabré se separaron al comienzo de la cuarentena. Unos meses después se reconciliaron y se habló incluso de convivencia. Sin embargo, en mayo de este año, hubo una nueva ruptura.

“Con Nico quedó todo súper bien, pero bueno, es una una etapa que se terminó, el día mañana uno nunca sabe. Yo lo que busco en mi vida en general es estar bien como todo el mundo. Que si estoy con alguien nos hagamos bien y sea para potenciarte, divertirte, pasarla bien, para tener un compañero”, comentó ella en ese momento.

A pesar de ello, la pareja nuevamente decidió darle otra oportunidad a su amor. En agosto fueron vistos juntos de nuevo y recientemente en Los ángeles de la mañana compartieron una foto de ambos de la mano.

Ahora la propia Laurita confirmó que ella y Cabré están juntos. Primero, la actriz subió a su historia una foto de ella con una medalla de la maratón de Buenos Aires que se realizó este domingo por la mañana y puso: “Lo dí todo”.

Pero en la siguiente historia Laurita dijo: “Mentira, no fui yo”, en referencia a que la medalla no era de ella. Así fue como subió una foto junto a Nico Cabré en ropa deportiva, demostrando que el actor había sido el participante del evento deportivo y donde a ambos se los ve con sonrisas radiantes.

Laurita Fernández y Nico Cabré

Hace unos días Maite Peñoñori, panelista de LAM había asegurado que la pareja estaba buscando departamento en Pueblo Caamaño (Pilar) para irse a convivir hasta que terminen la casa en el country. “La realidad es que nunca dejaron de verse. No quieren oficializar porque no están de novios formalmente, pero se siguen frecuentando y la pandemia se prestó para que vuelvan muchos ex”, lanzaron en el programa.

Recordemos que en diferentes entrevistas, con respecto a su deseo de tener hijos con Cabré, Laurita señaló: “Con él se me habían despertado un montón de aspectos que por ahí antes no había pensado. También tiene que ver con que fui creciendo en edad y uno va mirando un poquito más para adelante con otras metas. Y sí, obviamente, ya estoy en edad de que se me despertara esa cosa de ser madre. No ahora, pero sí en un futuro no tan lejano”.

Nico Cabré –que tiene una hija, Rufina, fruto de su relación con la China Suárez– y Laurita Fernández se conocieron en el 2018, cuando coincidieron en Sugar como protagonistas del musical que se presentó en calle Corrientes. En septiembre de ese año ella confirmó la relación: “No esperaba sentirme así. Se dio sin buscarlo, sinceramente, al principio, lo vi como un compañero de trabajo”, dijo sobre el actor que suele ser muy reservado en relación a su vida privada.

A mediados de 2020 vivieron una crisis y ella regresó a su departamento y luego confirmó la separación. “Tenemos mucho amor, pero también tenemos mucho amor propio los dos. Cada uno sabe lo que quiere. Y cuando hay cosas que no coinciden, y tenemos distintas maneras de encarar las cosas, aprovechamos la distancia obligatoria para ver qué pasa”, explicó Laurita en aquel entonces.

