Universidad de Costa Rica implementa alternativa nocturna de transporte para varios de sus estudiantes

Desde el 1 de junio, las personas de Grecia tendrán una alternativa sencilla y económica para volver a casa en las noches, conectando el bus Alajuela-UCR con un trasbordo rápido en la terminal TUAN de San José (Ilustración Infobae)

La Universidad de Costa Rica informó que desde el 1 de junio las personas usuarias de Grecia tendrán una opción nocturna para regresar a sus hogares: podrán abordar el bus de la ruta Alajuela-UCR de las 20:05, pagar ¢500 y bajar en la terminal de TUAN en San José para hacer trasbordo al servicio hacia ese cantón, mientras la institución espera la aprobación del Consejo de Transporte Público para reactivar de forma regular el transporte especial.

La medida forma parte de las gestiones que la UCR, por medio de la Vicerrectoría de Administración, impulsa para restablecer el servicio a la comunidad universitaria de Cartago y Grecia, afectada desde el año anterior. Según la universidad, ya se firmaron dos convenios para la prestación del transporte especial y exclusivo en ambas zonas.

La vicerrectora de Administración, Rosa Julia Cerdas González, confirmó a la prensa universitaria el jueves que esos convenios ya están suscritos, aunque precisó que el inicio efectivo del servicio depende del aval del Consejo de Transporte Público. Según Cerdas, el trámite suele durar entre uno y dos meses, pero podría retrasarse por el cambio de gobierno y la falta de integración de la junta directiva del CTP.

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¿Cómo funcionará el servicio para Grecia y Cartago?

En el caso de Grecia, la universidad suscribió un acuerdo con AVIA S.A. con una salida propuesta hacia la UCR a las 5:05 y un retorno a las 17:10, con una tarifa de ¢2.300.

La Universidad de Costa Rica firmó acuerdos con empresas de transporte que facilitan los recorridos de Cartago y Grecia a la universidad, con tarifas accesibles y atención especial a la seguridad y comodidad de los usuarios (Ilustración Infobae)

La opción que entrará antes en operación es la de regreso nocturno: desde el 1 de junio, quienes viajan a Grecia podrán usar el bus Alajuela-UCR de las 20:05, llegar a la terminal de TUAN en San José y abordar desde ahí el bus a su cantón. Según la UCR, el costo de ese trayecto será de ¢500.

Para Cartago, la universidad informó que ya se firmó el convenio del ramal Tobosi-UCR, con operación durante todo el día y tarifas diferenciadas entre ¢725 y ¢1.100, según el punto de abordaje.

La ruta Cartago-UCR sigue en análisis con Primera Plus, la única empresa que continuó el proceso, y mantendría los horarios previos con una tarifa de ¢625. La UCR detalló que, tras la revisión técnica de las unidades de esa ruta, al permisionario se le concedió un plazo de 22 días naturales para hacer correcciones y garantizar su funcionamiento.

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Según la institución, la firma del convenio podría concretarse entre el 22 y el 26 de junio si cumple con todos los requisitos exigidos por la Comisión Institucional de Transporte de Universitarios.

Transporte universitario hacia Grecia y Cartago en la Universidad de Costa Rica afronta cambios, tarifas provisionales y nuevos recorridos nocturnos desde junio de este año (Foto cortesía UCR)

¿Qué frenó el restablecimiento del transporte en 2025?

La universidad atribuyó las dificultades de 2025 a dos factores: la falta de respuesta de las empresas asignadas originalmente para cada ruta y el escaso interés de otras compañías cuando se abrió la búsqueda de nuevos permisionarios. Ese escenario impidió dar continuidad al servicio en las condiciones previstas.

A esa situación se sumó una restricción regulatoria. Según la UCR, el 24 de setiembre de 2025 el Consejo de Transporte Público publicó en el alcance 123 de La Gaceta 178 el Decreto Ejecutivo 45200-MOPT-TUR, que estableció una moratoria de seis meses para otorgar nuevos permisos de servicios especiales, prorrogable por dos meses más; el decreto venció el 23 de mayo de 2026.

La universidad también aclaró que las tarifas anunciadas son provisionales mientras la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos define la metodología para calcular los cobros de los servicios especiales que se brindan a la UCR.

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