Natalie Weber, categórica contra la China Suárez: qué haría si le escribe a su marido, Mauro Zárate

“¿Alguien por ahí?”, preguntó Natalie Weber a sus casi 700 mil seguidores de Instagram, a quienes invitó a que le consultasen lo que quisieran. Ella, claro, luego eligió qué preguntas responder entre todas las inquietudes que recibió. Y se destacaron dos puntuales que hicieron referencia a su matrimonio con Mauro Zárate, con quien está en pareja desde hace 12 años y con quien tuvo a sus dos hijos: Mía y Rocco.

La pregunta, en sí, tuvo que ver con un escándalo mundial que se desató a mediados de octubre cuando Wanda Nara descubrió mensajes y llamadas entre su marido, Mauro Icardi, y la actriz Eugenia la China Suárez, y más tarde, confirmó que había existido un encuentro entre ellos en un hotel de París (Francia) un fin de semana de septiembre que la empresaria había viajado a Milán (Italia) con su hermana Zaira para asistir a un evento por la Semana de la Moda.

“Con la mala fama de la China, ¿no te da miedo que te robe a tu marido?”, le consultaron a Natalie Weber, quien fue categórica a la hora de dar su respuesta. “Nadie roba a nadie, es robado quien quiere serlo”, enfatizó. Luego, sus seguidores quisieron saber cómo reaccionaría en un hipotético caso de que descubriera que la expareja de Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré le escribiera a su marido, que actualmente está viviendo en Brasil (jugando en el club América-MG, en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais).

“Prefiero fijarme si el mensaje fue contestado”, fue lo primero que contestó la modelo asegurando que antes le gustaría ver la actitud de su esposo ante el mensaje. “Y después le explicaría personalmente, con libreta en mano, que está casado hace 12 años, por si no vio las fotos de sus redes o si no lo buscó en Google”, agregó, haciendo referencia al descargo que en su momento hizo la China Suárez en el que dejó entrever que Mauro Icardi le había dicho que estaba en crisis con Wanda Nara.

A principios de noviembre, Natalie Weber y Mauro Zárate enfrentaron rumores de crisis, pero nada tenía que ver con ninguna mujer ni otra persona como tercero en discordia. Todo surgió luego de que el futbolista la dejara de seguir en sus redes sociales por una discusión de pareja, hecho que la modelo calificó como “bastante boludo e infantil”. “Estamos hace doce años y discutimos, no por celos, sino por cosas que van pasando, enfrentamos varias cosas y a veces intercambiamos opiniones y pasa esto”, dijo en una entrevista en Los ángeles de la mañana.

Por ese entonces, prefirió no dar detalles sobre los temas de discusión de la pareja, y agregó que estaban “con varios frentes, resolviendo y esperando soluciones”. Por su parte, había asegurado que dependiendo de cómo siga la historia, pronto podría volver al programa de Ángel de Brito a charlar de su situación sentimental. Y aseguró que dichos frentes, nada tienen que ver con mujeres e infidelidades y hasta bromeó: “Si es así hace bien porque no me entero”.

