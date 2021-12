Tras soltarle la mano a la China Suárez, Zaira Nara posó con Benjamín Vicuña y Pampita

Zaira Nara en el Teatro Colón

“Si mi hermana tiene una enemiga, tiene que ser enemiga mía, ¿pero cómo lo manejo?”, dijo la semana pasada Zaira Nara a Marcelo Polino en el ciclo Flor de Equipo en clara referencia a la China Suárez, quien era más que amiga una gran allegada a ella, hasta el momento que se enteró que la ex Casi Ángeles se mensajeaba con Mauro Icardi, marido de Wanda.

De inmediato la menor de las Nara le soltó la mano a quien fuera su allegada con quien tenía a de amigas en común a Paula Chaves y María del Cerro. Para demostrar que se habría de la actriz y se posicionaba bien cerca de su hermana, el lunes por la noche, previo a la fiesta sorpresa de cumpleaños de la mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, Zaira fue a un evento y se mostró muy cerca de Pampita y de Benjamín Vicuña.

Fue en una gala en el Teatro Colón de la marca Carolina Herrera, a la que asistieron otros famosos como Celeste Cid, por ejemplo. Con un vestido rojo corto y con hombreras, la ex conductora de Morfi posó para los fotógrafos con Pampita quien lució un atuendo del mismo color, pero largo.

Zaira Nara y Pampita

En otra imagen que compartió también en su cuenta de Instagram, posó con Celeste Cid y con Benjamín Vicuña, ex de Pampita y de la China Suárez, quien a pesar de estar separado de ambas mantiene por estos días una relación cordial por sus hijos.

Zaira Nara con Celeste Cid y Benjamín Vicuña

Tras el escándalo, Zaira contó que fue a hablar con quien era su amiga. “Yo no soy brava, las cosas me duelen y tengo una transición paulatina, lenta. Mis amigas me dicen que tengo sangre de pato, no soy efusiva. La fui a ver a la casa. Hay cosas que no me pueden quedar dudas, hay cuestiones que se resuelven cara a cara, no ‘me dijo’, ‘le dije’, sabía que me iba a atender y que yo le iba a hablar bien. Yo no soy amiga, era muy amiga de mis amigas pero no le contaba mis intimidades”.

¿Qué buscaba del encuentro? “Yo quería escucharla, lo que quería saber, no se lo quería preguntar a un periodista o prender la tele, hay mucha gente en el medio y por respeto a la gente que tenemos en común, no quería cruzarla en un evento y correrle la cara, no tengo enemigos, no me gusta llevarme mal a la gente. Si mi hermana tiene una enemiga, tiene que ser enemiga mía, ¿pero cómo lo manejo?”.

Zaira Nara y la China Suárez en los viejos tiempos

Para ella el encuentro fue algo natural, una “forma de poner un paño frío y fue “lo que tenía que pasar” y explicó: “Yo no fui ni a querer entenderla o justificarla, quería aclarar. Sobre las cosas que quería hablar mi hermana me abrí, cuando sentí que era intermediaria dijo ‘chicas, estos son los teléfonos, se comunican’”.

A su vez, en aquella charla con Polino dijo que si era necesario no tenía problema en trabajar con Suárez: “Estamos en la misma agencia, el mismo grupo de trabajo, hay marcas en común y es difícil en este ambiente. Necesito las cosas claras. Jamás preguntaría en un evento o campaña quién va, mi vida sigue porque no soy protagonista de esta situación, pero no tendría problema en trabajar con ella”.

Apenas estalló el escándalo, la morocha usó sus redes sociales para expresarle su apoyo a su hermana. “Juntas siempre”, escribió en una historia con una foto de ambas y en otra agregó: “Con ganas de teletransportarme”.

Apenas estalló el escándalo, la China habría escrito “Estoy en crisis y me dejaron sola” en una historia que solo podían ver sus amigos. En ese momento, Yanina Latorre dijo: “Ahora se quedó con pocas amigas, a estas amigas familieras les niega todo y a otro tipo de amigos les cuenta la verdad”. Además, develó el fuerte mensaje que le habría mandado la mujer de Pedro Alfonso: “Le dijo textual ‘sos un sorete’, tengo los chats y leí todo, ‘sos una basura’ le dice”.

