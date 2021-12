¿Reconciliación en puerta? El deseo de Benjamín Vicuña de regresar con la China Suárez

Benjamín Vicuña - China Suárez

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, escribió hace nada más que tres meses y medio Benjamín Vicuña, anunciando su ruptura con Egenia la China Suárez, madre de sus hijos Magnolia y Amancio.

Desde ese momento a hoy muchas cosas pasaron, no solo entre la ex pareja, sino con terceros. Luego de que ella se viera envuelta en un escándalo señalada como la tercera en discordia entre Mauro Icardi y Wanda Nara y se dijera también que le había sido infiel al actor uruguayo con Nicolás Furtado, el ex de Pampita estaría buscando volver con la ex Casi Ángeles.

“Él está muy triste y abatido”, dijo Débora D’Amato en A la tarde y agregó, dejando la puerta abierta: “Déjenme dudar de verdad y la duda es un poco de olfato y un poco de información, que no se arreglen. Den un tiempito”.

En ese sentido, su compañero Guido Záffora destacó que a pesar de estar separados, los actores se ven y se hablan constantemente por sus hijos en común y que el chileno quiere volver con ella, pero que ella no.

Una de las primeras veces que se vieron luego de su separación fue en Madrid, donde ella había ido a rodar un filme acompañada de sus hijos con él, además de con Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabre. Tras varios días en España, el actoR viajó ya que estaba invitado a los premios Platino y así se reencontró con sus hijos y con su ex.

El reencuentro entre Benjamín Vicuña y Magnolia en España

Uno de los puntos fuertes de la separación entre ellos es la casa que la China ahora está remodelando. Según se dijo, el actor habría usado dinero de su familia para adquirirla y la puso a nombre de Eugenia, quien luego decidió distanciarse de él, cosa que no le habría caído nada bien a su ex suegra.

“El conflicto no tiene que ver con una cuestión económica sino con un tema moral. Creo que la mamá le dijo a Vicuña: ‘Es l mamá de tus hijos, pero mirá lo que te hizo, ¡cómo le vas a dejar la casa!”, dijo Mariela Sotomayor periodista chilena en referencia al inmueble al que se mudó poco antes de separarse del papá de Magnolia y Amancio.

Luego explicó sobre la relación entre las mujeres: “Me comentaron que cuando la mamá de Benjamín supo todo este escándalo que hubo con la China, se enojó muchísimo con él, incluso llegó a dar parte por Carolina (Pampita). La China no tenía la mejor relación con la señora Isabel. Ella llegaba y quería disponer, mandar. Que era medio caprichosa y que si no le hacían el gusto se iba, se volvía loca, cerraba la puerta, no miraba a nadie, no saludaba a nadie”.

Hace unos días, en la nota que brindó a Alejandro Fantino, Suárez habló de su relación con el dinero: “No tengo ahorros pero me pude comprar mi propia casa que en este país no es poco. Mis amigos en Casi Ángeles tenían dos departamentos y yo cero. Me gastaba toda la plata en ir de vacaciones, me alquilaba una casa en Pinamar para mí y mis amigos”.

No sería extraño que se cumpliera el deseo de Vicuña de reconciliarse con su ex. Hace exactamente dos años, cuando aún no había nacido Amancio, la pareja se reencontró luego de una crisis de unos tres meses. “Estamos separados en este momento, no es algo definitivo ni mucho menos, tenemos mucho amor y una familia linda, ensamblada, hermosa”, había anunciado en aquella oportunidad la actriz, en un discurso muy similar al que dio él hace tres meses.

