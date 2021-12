Patricia Pacheco reveló un detalle jamás contado sobre la millonaria herencia de Rodrigo

Patricia Pacheco disparó contra la familia de Rodrigo Bueno

Patricia Pacheco, la ex pareja de Rodrigo Bueno apuntó contra la familia del cantante fallecido en el 2000 por no reconocer y destratar a Ramiro, el hijo que tuvieron juntos en 1997. La mujer denunció que los parientes del cuartetero se quedaron con toda su plata y “relegaron” a su hijo, quien hoy tiene 24 años.

“Ellos te pueden defenestrar en la tele y siguen juntandola en pala, mientras que uno cuenta cereales”, disparó Pacheco. “Estoy cansada de callarme todo esto. La plata que tenía Rodrigo en el banco se la llevó el hermano Flavio, equivale a siete departamentos en la zona de Chacarita”, dijo.

“Me duele por Rodrigo el trato que le dan a Ramiro, pero siempre fue así. Y también me duele es cómo por la plata y por plata lo lastiman a Rodrigo y a Ramiro”, agregó Patricia en mensajes de WhatsApp que tuvo con la producción de A la tarde (América), programa conducido por Karina Mazzocco.

Rodrigo y Patricia Pacheco, mientras ella transitaba el embarazo de Ramiro

“Si es por plata, ya se la gastaron hace 21 años. La gastaron y la van a seguir gastando. No tiene vuelta atrás esto. No existe esa plata para reclamarla y no me interesa”, dijo, a la vez en que remarcó que la situación le daba “pena” por Rodrigo. “Tanto manoseo y tanto interés por plata, que dejaron a Ramiro relegado”, puntualizó.

“La obra de Rodrigo es de Rodrigo. La hizo él, la generó, la laburó, se rompió el alma. Él se merece que sea suya. No digo que no les corresponda nada, sino que no le reconocen que sea de él y por ende para su hijo, su nieto, su sangre”, dijo, a la vez en que consideró: “Le negaron y le niegan su hijo por plata”.

Patricia dijo que a la familia de Rodrigo “no sé si les tengo miedo”, aunque entiende que “reclamar seguramente tenga sus consecuencias, por la forma en que se comportaron durante todo este tiempo y cuando Rodrigo estaba vivo, también”. Por último cerró con una frase elocuente en torno a este conflicto: “No tengo energía”.

Ramiro Bueno junto a su papá, Rodrigo

A fines de 2018, apareció un joven llamado Alejandro quien dijo que sería hijo de Rodrigo. “Si aparece algo que sea una esperanza de luz para nosotros, bienvenido sea, porque Rodrigo me está mandando un mensaje desde el cielo y este era el momento en que tenía que aparecer”, aseguró Beatriz Olave, madre del cuartetero, al trascender la noticia. En tanto, Pacheco dijo “no saber nada” al respecto y que se había enterado por los medios.

“El ADN de Rodrigo está en el hospital. Hay un expediente de filiación, nunca nadie se presentó y tampoco hicieron algún reclamo”, explicó la ex mujer de Rodrigo a Teleshow después de que fuera consultada por los supuestos estudios que Alejandro Bueno se habría hecho y por los cuales la Justicia le habría dado el apellido. “Si la Justicia le dio el apellido tiene que existir un expediente…”, insistió Pacheco, y reiteró que no hay documento alguno que pruebe la paternidad de Rodrigo. “No sé si será el padre o no. Eso no lo sé. No está claro lo que dicen. Tendrán que buscar a la madre y a él”, cerró. Desde ese momento hasta hoy, nunca más se supo sobre Alejandro.

SEGUIR LEYENDO: